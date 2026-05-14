Moreno reitera que "no tiene ningún interés en gobernar con Vox" pero liderará la negociación si fuera necesario

El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que no tiene "ningún interés" en gobernar con Vox si se diera un escenario en el que no obtuviera la mayoría absoluta en las elecciones de este domingo, pero que si tuviera que abrir negociaciones con esa formación, él mismo las asumiría, aunque en coordinación con la dirección nacional del PP.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Moreno ha confiado en ganar en las ocho provincias para tener "una victoria contundente" el próximo domingo y lograr una "mayoría de estabilidad o acercarnos lo máximo posible".

Ha manifestado que no es lo mismo "no tener una mayoría de estabilidad, porque falten seis o siete escaños en un Parlamento de 109 diputados, a que falten uno o dos escaños": "Yo voy a intentar gobernar en solitario en cualquier ámbito; hasta el final, voy a trabajar con todos mis esfuerzos para gobernar en solitario, porque no quiero tener ningún tipo de atadura ni de condicionantes por parte de Vox".

"Y lo digo claramente, yo no tengo ningún interés en gobernar con Vox, ninguno", ha sentenciado Juanma Moreno, quien ha añadido que si se diera la situación de tener que hablar con esa formación (como ha ocurrido en comunidades como Extremadura y Aragón), lo haría él mismo.

"Soy el responsable de la campaña, soy el responsable del gobierno, y, por tanto, me compete a mí, siempre coordinado y en colaboración, como no puede ser de otra manera" con la dirección del PP, según ha señalado.

"Yo soy el responsable del gobierno y, por tanto, asumo la responsabilidad de cualquier contacto o negociación que se tenga que establecer", ha reiterado.

En una entrevista con RNE, Moreno ha manifestado que no se le pasa "por la cabeza" tener que pactar con Vox, un partido que ni tiene "equipos" ni experiencia de "gestión". "Los andaluces somos inteligentes y sabemos diferenciar qué nos conviene y qué no nos conviene", ha indicado.

El domingo, según ha señalado, nos jugamos "cosas muy sencillas, o gobierno o desgobierno, o futuro o pasado, o concordia o discordia". "Y aquí hemos vivido años de concordia y de serenidad, tanto en el Parlamento como en la vida social de Andalucía; no introduzcamos elementos de tensión innecesarios", ha señalado.

Ha señalado que está "mentalizado en conseguir esa mayoría suficiente y de seguridad" y convocar de nuevo elecciones sería el "último de los recursos que uno tiene", ya que supone parálisis y un gasto de millones de euros.

"Vamos a pensar en que no tengamos que llegar nunca a ese último recurso", ha señalado Juanma Moreno sobre una nueva convocatoria electoral en caso de que no lograra una mayoría absoluta y hubiera dificultades para su investidura.



