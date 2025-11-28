Jaén acoge la entrega de los Premios Literarios Jaén en su 41ª edición

Archivo - El Parador de Jaén ha acogio la entrega de los premios. - EUROPA PRESS - Archivo

La ciudad de Jaén se ha convertido un año más en punto de encuentro para la creación y la cultura con la celebración de la entrega de los Premios Literarios Jaén de CajaGranada Fundación y CaixaBank, que este 2025 alcanzan su cuadragésima primera edición.

Los galardonados de este año han sido Salvador Gutiérrez Solís, Premio de Novela por 'La estrategia del impostor'; José Manuel Fajardo González, Premio de Poesía por 'Perfecta sombra'; y M. J. Bausá, Premio de Narrativa Juvenil por 'El reino de Olvido'. Además, la ceremonia ha contado con la intervención de Elvira Lindo, quien ha pronunciado la conferencia 'En busca de una voz propia'.

En esta velada, organizada anualmente por CajaGranada Fundación, con la literatura como única protagonista, y que se ha celebrado en el Parador de Jaén, en presencia de la presidenta de la Fundación, María Elena Martín-Vivaldi Caballero, y de los tres ganadores de los Premios.

El acto ha sido conducido por el periodista Agustín Martínez y, durante el mismo, los asistentes han podido disfrutar de la actuación musical de Jihan, acompañada para la ocasión por Pilar Alonso a la guitarra y por Diego Alonso a la percusión.

En este acto central de los Premios Literarios Jaén 2025, la escritora y periodista Elvira Lindo ha pronunciado la conferencia 'En busca de una voz propia', un recorrido intimista por su relación con la literatura, su vocación y el largo proceso de construcción de una identidad narrativa auténtica.

Con una mezcla de lucidez, humor y honestidad, Lindo ha compartido con los asistentes los hitos, dudas y revelaciones que han marcado su trayectoria vital y profesional.

A lo largo de su intervención, la autora ha reflexionado sobre la infancia como territorio fértil para la imaginación y la escritura, un espacio "frecuentado por la literatura" pero difícil de narrar sin embellecer el recuerdo. Desde ese punto de partida, ha relatado cómo la lectura infantil, --en particular el descubrimiento de 'Mujercitas'--, le reveló por primera vez que los libros "tenían autores, mejor aún, autoras", despertando en ella la conciencia temprana de que escribir podía ser un destino posible.

Lindo ha repasado su evolución literaria: desde los juegos de invención en un cuarto trasero de Palma de Mallorca hasta su incursión en la radio, donde aprendió a escribir con precisión y ritmo; desde sus primeros poemas mecanografiados y presentados a concursos escolares hasta la creación del personaje de Manolito Gafotas, que acabaría por convertirse en un fenómeno editorial y uno de los emblemas de su carrera.

La conferenciante ha reivindicado también la importancia de reconocer los miedos que acompañan a toda vocación creativa. Ha señalado que durante años ejerció una escritura de encargo, ocultando sus aspiraciones literarias tras la prudencia, la provisionalidad laboral y el temor al fracaso. Encontrar una voz propia implicó, para ella, dejar atrás la comodidad y atreverse a una escritura más íntima, más verdadera y más expuesta.

Su relato ha subrayado asimismo el papel decisivo de los afectos y de la memoria en su literatura: la figura de su madre, la presencia de su hijo, la vida en la radio pública y los paisajes que marcaron su infancia. De cada época nacieron libros distintos, desde la comedia hasta la novela más introspectiva, porque "no podemos pasarnos la vida siendo la voz de un solo personaje".

Con una madurez serena, Elvira Lindo ha concluido su intervención evocando el camino hacia esa voz propia que hoy reivindica "sin vergüenza y sin orgullo, sin trampa ni cartón". Una voz que se reconoce en sus dudas, en su coraje y en la capacidad de convertir la experiencia personal en emoción literaria. Una voz que, como ha recordado citando a Emily Dickinson, sabe que "solo el amor puede herir, y solo el amor puede sanar la herida".

En el acto de entrega se han dado cita numerosas personalidades como el director comercial de CaixaBank en Granada y Jaén, Amador Carmona; el alcalde de Jaén, Julio Millán; la diputada provincial de Cultura y Deportes de la Diputación de Jaén, África Colomo; el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Jaén, Miguel Contreras López; o el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández Palomino.

En la modalidad de Novela, premio dotado con 16.000 euros y al que han concurrido 128 manuscritos, el jurado, después de examinar las obras que quedaron finalistas, ha reconocido por mayoría a Salvador Gutiérrez Solís por la obra 'La estrategia del impostor'. El jurado ha premiado la novela por su descarnada crítica de los efectos nocivos que la corrupción irradia en los más dispares ámbitos de la sociedad mediante el afilado retrato de un antihéroe.

Salvador Gutiérrez Solís es escritor con más de 25 años de trayectoria. Con numerosas obras publicadas, es además experto y docente de talleres de escritura creativa. Igualmente, es colaborador en prensa, en las secciones de opinión y cultura del Grupo Joly, y en televisión; asimismo es profesor del Máster de Escritura Creativa de la Universidad de Valencia/Planeta, especialista en redes sociales, gestor cultural y director de diversos festivales y ferias literarias.

El jurado de Poesía ha decidido por unanimidad premiar la obra 'Perfecta sombra' de José Manuel Fajardo González. Esta modalidad está dotada con 10.000 euros y a la misma han concurrido 46 originales.

Sobre la obra ganadora, el jurado ha subrayado la autenticidad de la misma, repleta de referencias a distintos lugares del mundo, en distintos momentos vitales del autor. Sorprende la valentía de los versos que tratan temas universales, como la relación entre un padre y su hijo, así como la presentación de unos poemas en prosa, que dan espacio a un género poco habitual.

José Manuel Fajardo González nació en Granada en 1957 y reside en Lisboa. Escritor, periodista, traductor y gestor cultural. Con numerosos premios de relevancia y libros publicados, su obra está traducida al francés, italiano, alemán, portugués, griego, serbio y rumano. Como gestor cultural ha sido director y coordinador de festivales y ferias del libro en varios países.

En la categoría de Narrativa Juvenil, dotada con 10.000 euros, y a la que se presentaron 55 obras, después de examinar las finalistas, el jurado ha acordado por unanimidad proclamar ganadora la obra titulada 'El reino de Olvido' de M. J. Bausá. El jurado ha valorado la obra por ser una historia única y diferente, con personajes muy cercanos, que fomenta la conciencia social y la empatía. Una historia con la que cualquier lector puede sentirse identificado, en la que destacan los valores y la sensibilidad con la que está escrita. Trata temas como el duelo y el Alzheimer.

M. J. Bausá (1971) nació en Barcelona, es diplomada en enfermería geriátrica y, durante años, ha combinado el ejercicio de esta profesión con su otra gran vocación, la literatura. Además de escritora, ha trabajado como lectora editorial, redactora y correctora de estilo. En el 2023 publicó la novela infantil 'El secreto de Mía'. En la actualidad se dedica plenamente a la literatura, es la coordinadora de servicios literarios de la agencia Sandra Bruna, mientras trabaja en su próxima novela.

Un total de 229 manuscritos inéditos se han presentado a los Premios Literarios Jaén en sus categorías de Novela, Poesía y Narrativa Juvenil. Los jurados han destacado no solo la elevada calidad literaria de las obras, sino también el firme apoyo de CajaGranada Fundación y CaixaBank a la creación literaria y su constante compromiso con la promoción de la cultura.