Jaén activa la fase 1 del Plan de Emergencia Local por el temporal con operativo de atención a la ciudad y los Puentes

Reunión del Comité Local de Emergencias de Jaén.

JAÉN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha activado la fase 1 del Plan de Emergencia Local ante la alerta amarilla por lluvias y vientos previstos estos miércoles y el jueves, y ha establecido un operativo de atención a la ciudad y la zona de los Puentes, a las afueras del casco urbano. Además, ha pedido a la ciudadanía "observar toda precaución".

Unas medidas que se toman ante las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con avisos amarillo este miércoles en capital y montes tanto por precipitaciones como por fuertes rachas de viento.

En este sentido, ha trasladado a la ciudadanía la necesidad de que se tome "toda precaución", puesto que las condiciones, tras días de fuerte temporal por la concatenación de borrascas, "no son las mejores para afrontar las nuevas inclemencias", según ha informado el Ayuntamiento.

"Ante las próximas lluvias que van a tener lugar el miércoles, día 4 y el jueves día 5, hemos acordado activar el Plan de Emergencia Municipal en fase 1, de forma que activamos y movilizamos todos los dispositivos del Ayuntamiento de Jaén, tanto todos los recursos humanos como materiales, para estar en previsión ante las circunstancias que puedan surgir a lo largo de las próximas horas", ha afirmado.

Esta situación lleva, igualmente, a "aconsejar a toda la población, especialmente a aquella que se pueda ver afectada por vivir cerca de zonas inundables o cerca de la vega de los ríos, o también por estar en el entorno a barrancos o de orillas, que se mantengan alejados de estas zonas de peligro". También ha recomendado que "se anticipen y prevean cualquier medida de autoprotección que puedan ser necesarias para evitar daños personales".

LOS PUENTES

Millán ha explicado que el Comité Local de Emergencias (Cecopal) coordinará el dispositivo de alerta por el temporal a través de los efectivos de seguridad y apoyo municipales, con vigilancia en la zona de la vega de los ríos, los conocidos como Puentes, por parte de Policía Local desde esta noche en previsión de crecidas de caudal.

Se trata de áreas residenciales situadas a las afueras del casco urbano, con viviendas que en muchos casos son segundas residencias y que en su mayoría están pendientes de regularizar. Suponen uno de los principales focos de preocupación en la capital, dado que por ellas pasan varios ríos, cuyo aumento de caudal pueden provocar daños. De hecho, es una de las zonas donde la Junta ha anunciado que, las 20,00 horas de este martes, se enviará un mensaje ES-Alert "a la población en riesgo de lluvia muy elevada".

En este sentido, cabe recordar que los temporales de la semana pasada y el desbordamiento en algunos puntos llevaron a firmar el miércoles un decreto de desalojo preventivo para los inmuebles que pudieran verse afectados. Ese día fueron doce las personas desalojadas ayudadas por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, todas ellas de urbanizaciones en torno al Puente de la Sierra.

Además, hubo daños en varias viviendas, donde, durante el fin de semana, especialmente, se han desarrollado tareas de limpieza y arreglo. De su lado, los operarios de Mantenimiento Urbano ya han despejado del tramo inundado en el Puente de la Sierra los restos de materiales y enseres que los vecinos afectados por la crecida sacaron de sus domicilios para que, en caso de lluvias, la zona esté lo más expedita posible.

El citado decreto de desalojo se desactivó el viernes, si bien, ante las previsiones sobre la continuación de las borrascas, el Ayuntamiento ha insistido en no bajar la guardia y estar pendientes del posible aumento en el caudal de los ríos, donde, además, podrían darse variaciones repentinas. De ahí que, con la activación de la fase 1 del Plan de Emergencia Local, se mantenga en los Puentes una especial vigilancia.

TELETRABAJO Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD

Por otro lado, en el marco de sus competencias el Ayuntamiento facilita el teletrabajo a empleados no esenciales o que tengan dificultades de acceso al centro de trabajo. También suspende actividad en la Universidad Popular Municipal (UPM), el Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) y guarderías así como en otros centros asistenciales. Además, ha activado 100 plazas en el Centro Municipal de Acogida.

Bomberos, Policía Local y Protección Civil se coordinarán con otros efectivos municipales y de otras administraciones en materia de seguridad para atender las incidencias. Finalmente, parques e instalaciones deportivas, así como otros equipamientos municipales, quedan clausurados hasta nueva orden.