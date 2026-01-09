Jaén inaugura la temporada expositiva 2026 con la muestra pictórica de Tomás Fernández 'Pena, penita, pena'

Inauguración de la muestra 'Pena, penita, pena' de Tomás Fernández. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de Alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, ha asistido a la inauguración de la exposición 'Pena, penita, pena' del artista jiennense Tomás Fernández, que permanecerá en la sala municipal de exposiciones del edificio del Banco de España hasta el próximo 24 de febrero, y que da por inaugurado la nueva temporada de exposiciones de 2026.

Con esta muestra, que reúne 20 obras elaboradas con diversas técnicas y sobre distintos soportes como madera y papel, el autor busca rendir un homenaje a su esposa recientemente fallecida y despedirse del circuito expositivo. A través de su arte, pretende transmitir todo lo sentido y vivido junto a ella, según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por su parte, Espejo ha agradecido la realización de este nuevo proyecto expositivo, destacando la trayectoria profesional del artista, quien cuenta en su haber con numerosas exposiciones individuales y colectivas a nivel local, provincial, nacional e internacional.

La concejala de Cultura ha subrayado que su carrera artística, incluso en el ámbito privado, "está respaldada por múltiples premios y reconocimientos", y que "mantiene un vínculo muy ligado con la ciudad a través de los trabajos que ha realizado como empleado municipal desde los años 80, ilustrando revistas, libros, carteles de feria, folletos y otras publicaciones municipales".

Asimismo, ha señalado que durante años Tomás Fernández ha sido responsable y dinamizador de las salas de arte municipales, así como miembro del jurado en numerosos certámenes y eventos artísticos promovidos por el Ayuntamiento de Jaén.

Fernández ha estructurado la muestra en tres secciones. La primera, dedicada a sueños y pesadillas, busca transmitir al público sus emociones durante los primeros meses tras la pérdida de su esposa. La segunda, que ha denominado 'Transiciones', refleja su creencia en mundos paralelos, donde el presente se mezcla con el pasado y el futuro en una amalgama de sucesos que lo llevan a expresarse mediante el 'horror vacui' presente en todas sus obras. Por último, la tercera sección, creada durante la enfermedad de su esposa, rinde homenaje a los artistas que han marcado su trayectoria artística.

Por último, Espejo ha aplaudido esta muestra y ha animado a los ciudadanos y turistas a visitarla, "pues no deja indiferente a nadie y provoca sentimientos que pueden ser encontrados".