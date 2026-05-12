'Jaén no duerme en verano' traerá actividades culturales, deportivas y gastronómicas a las noches estivales

Presentación de 'Jaén no duerme en verano' - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 12 May. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Jaén no duerme en verano' regresará de junio a septiembre para llenar las noches estivales de actividades culturales, deportivas y gastronómicas. La idea es, según ha indicado la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, "potenciar durante estos meses toda nuestra riqueza cultural y atraer turismo a nuestra capital".

La edil ha dado las gracias a todos los implicados, y en especial a la Diputación de Jaén ya que la programación está cofinanciada entre esta Administración por el área de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Jaén, permitiendo "elevar la calidad de nuestra oferta estival a la ciudadanía y visitantes".

'Jaén no duerme en verano' cuenta con dos vertientes: las actividades que se engloban en la Ruta de Castillos y Batallas que se celebrarán en el castillo de Santa Catalina y en los restos de la muralla bajo el nombre 'La fortaleza no duerme en verano...ven a vivirla' y las actividades que se desarrollarán en el entorno natural y paisajístico, denominadas 'Jaén no duerme en verano: naturaleza viva de noche'.

En cuanto a las actividades en la naturaleza, destacan los conciertos como el de ALIS, Los 300+AKIBA, vías ferratas nocturnas en Fuente de la Peña, noches de orientación familiar en la montaña, gimkanas en el Neveral, una ruta de senderismo nocturno con observación de estrellas e incluso hasta una jornada de yoga nocturno en el Puente de la Sierra, en concreto, en la senda fluvial de Río Frío.

Las Casas Gemelas de Jabalcuz tendrán también su particular protagonismo con un showcooking y degustación gastronómica donde los asistentes tendrán la oportunidad de participar en la creación y posterior degustación de tapas de diseño para momentos especiales.

En cuanto a la programación de actividades en la fortaleza, el Patio de Armas del Castillo acogerá un concierto de Luis Delgado que presentará su nuevo proyecto llamado 'Deep Tablao', en el que mezcla la música electrónica con notas flamencas.

Se desarrollarán también distintas visitas teatralizadas guiadas y la primera de ella tendrá nombre de mujer: Teresa de Torres y 'Una fortaleza a través del tiempo'. El Castillo acogerá además una charla y degustación de pipirrana bajo el nombre 'El dornillo del Castillo'.

No faltarán tampoco los cluedos históricos sobre 'Sombras de traición' y 'Dominus nocte', que obtuvieron un gran éxito el año pasado y que este año vuelven de nuevo de la mano de Experience Stage.

Las actividades se extenderán por las murallas de esta fortaleza hasta llegar a la muralla del Teatro Infanta Leonor donde se celebrará un concierto de la artista granadina Vinila Von Bismark, conocida por su estilo camaleónico y transgresor que regresa a los escenarios con su nuevo espectáculo 'La última sultana', una experiencia inmersiva y todo un homenaje a las raíces andalusíes.

Con todo, María Espejo ha destacado que las actividades que se celebren en el castillo contarán con un servicio público de autobuses de ida y vuelta "para que todo el mundo pueda acceder hasta allí sin tener que utilizar su vehículo particular debido al escaso espacio existente".

Desde las empresas y asociaciones participantes en la programación, Alejandro Martínez ha agradecido al Patronato municipal de Cultura y Turismo su apuesta por este tipo de programaciones que invitan "a no dormir este verano con música en vivo en cuatro lugares emblemáticos y con cinco artistas de mucha calidad".

Sebas Miranda ha destacado la inclusión del desarrollo de estas novedosas vías ferratas nocturnas en Fuente de la Peña en la que se puede disfrutar de unas maravillosas vistas de la ciudad. "Animo a la ciudadanía a que la prueben porque son de iniciación", ha concluido.

Juan Infante de la Asociación el Dornillo ha destacado que esta asociación tiene como objetivo "reconocer a las personas que trabajan por la gastronomía tradicional" y en este sentido ha explicado que la propuesta que se llevará al castillo lleva como nombre 'Cocinamos'.

Serán talleres en los que se entregará un kit a los asistentes a los que se les facilitarán todos los ingredientes necesarios para elaborar una pipirrana. Infante ha aplaudido que esta actividad gastronómica tradicional y local se integre en esta programación.

Por último, Salva Cantero, de Experience Stage, ha explicado que se traerán dos cluedos, uno que tuvo un gran éxito el año pasado y repite con 'Sombras de traición', sobre los personajes de la ciudad, y otro nuevo llamado 'Dominus Nocte', que vive en la lucha entre vampiros y ciudadanos, inspirado en un famoso juego de mesa llamado 'El pueblo duerme'.

Con todo, ha animado a la ciudadanía " a que se una a esta revolución del entretenimiento con toda esta oferta cultural diferente y alternativa".