Jaén será el 3 de marzo "epicentro de la digitalización agraria" con la Jornada Andaluza sobre Espacios de Datos

Archivo - El equipo del proyecto Soil Data Space, organizador de la jornada, en una imagen de archivo. - UJA - Archivo

JAÉN 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Jaén se convertirá el 3 de marzo en "epicentro de la digitalización agraria" con la Jornada Andaluza sobre Espacios de Datos. Bajo el lema 'Del suelo al cultivo', busca conectar administraciones, empresas y espacios de datos federados con el objetivo de impulsar la creación de servicios digitales y nuevos modelos de negocio basados en el intercambio inteligente de conocimiento y capacidades.

La antigua Escuela de Magisterio acogerá este encuentro, organizado por el equipo del proyecto Soil Data Space, con la colaboración del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través del Centro de Referencia de Espacios de Datos (CRED), iniciativa de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, según ha informado este martes la UJA.

A través de casos reales y soluciones operativas, los asistentes descubrirán cómo transformar el dato del suelo en una oportunidad rentable sin comprometer la soberanía ni el control de la información. Además, se presentarán las vías de financiación disponibles y experiencias de éxito que ya están marcando el camino en el sector agroalimentario.

Tras la inauguración institucional, tendrá lugar una ponencia de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, centrada en el impulso de la economía del dato como motor de competitividad y en el despliegue de las nuevas oportunidades del Kit Espacios de Datos, diseñadas para acelerar la transformación tecnológica del tejido empresarial español.

Por su parte, la entidad organizadora, Soil Data Space, presentará tres casos de uso diseñados para resolver retos agrícolas y ambientales para demostrar el potencial del intercambio masivo de información. En primer lugar, AGRI aplica agricultura de precisión mediante el análisis de la fertilidad y los balances de nutrientes en tiempo real para maximizar la productividad de forma sostenible.

Por otro lado, Clima se centra en la digitalización y cuantificación de la captura de carbono en suelos agrícolas y forestales, abriendo la puerta a créditos certificados y nuevos modelos de negocio verde. Finalmente, Hidro utiliza modelado predictivo para optimizar la gestión del agua y prevenir la erosión, con un enfoque prioritario en el olivar y zonas vulnerables.

PANEL Y TALLER PRÁCTICO

Posteriormente, habrá un extenso panel donde se expondrán diversas iniciativas del ecosistema de datos agroalimentario andaluz. En este bloque se presentarán proyectos como Edaan, Cropdataspace, ruralDATA, CitriData, FrertiData y DataColor, que abarcan desde la agricultura predictiva y la industria de fertilizantes hasta la gestión resiliente de la cadena de valor en cultivos específicos como los cítricos.

Tras una pausa para el café, la actividad se retomará con un taller práctico centrado en los beneficios estratégicos y económicos de integrarse en estos espacios, apoyado en casos de éxito y demostraciones reales de uso.

Además, una mesa redonda analizará los grandes retos del sector y debatirá sobre el impacto real del dato del suelo en el campo, la interoperabilidad de los sistemas, la soberanía de la información y los nuevos modelos de negocio que están surgiendo.

La clausura oficial pondrá fin a este evento, "consolidando a Jaén como el punto de encuentro para la transformación digital del agro. Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse en https://soildataspace.es/expo

PROYECTO SOIL DATA SPACE

El proyecto nacional Soil Data Space, presentado oficialmente en octubre de 2025, está coordinado por la Universidad de Jaén. Tiene como objetivo mejorar la salud de los suelos agrícolas, evaluar su capacidad de secuestro de carbono en entornos agrícolas y forestales y avanzar en el análisis de los procesos hidrológicos y erosivos para favorecer una gestión más inteligente y sostenible del territorio.

Cuenta con un presupuesto superior al millón de euros, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y coordinado por el Centro de Referencia de Espacios de Datos que impulsa la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.