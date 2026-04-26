Los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba se iluminan desde el día 1 con nueva edición de Navegantes

Archivo - Los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba volverán a llenarse de luz con una nueva edición de Naturaleza Encendida, con el espectáculo denominado 'Navegantes'. - NATURALEZA ENCENDIDA - Archivo

CÓRDOBA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba volverán a llenarse de luz con una nueva edición de Naturaleza Encendida, con el espectáculo denominado Navegantes, con entradas a la venta para unas 25 sesiones desde el día 1 de mayo y hasta final de mes, en un principio.

Según recoge la información de la empresa organizadora, bajo el citado título, esta experiencia inmersiva rinde homenaje al encuentro entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, el punto de partida de un sueño que cambió la historia.

En este sentido, animan a sumergirse en un recorrido nocturno donde la luz, el arte y la naturaleza se unen para transformar los jardines del Alcázar en un viaje sensorial único.

Al respecto, explican que se trata de "tres espacios, tres momentos y una aventura de descubrimiento que hará mirar Córdoba con otros ojos", en un recorrido que se transforma en un viaje de luz, arte y emoción a través de los jardines más emblemáticos.

Dichos espacios son 'El Encuentro', 'El Viaje' y 'El Descubrimiento', cada una recreando una fase del proyecto de Colón. La experiencia combina iluminación avanzada, videoproyecciones y un espacio sonoro inspirado en la evolución de la vihuela y la guitarra flamenca, instrumentos emblemáticos de la época.

Las luces y proyecciones invitan a los visitantes a explorar sensaciones únicas mientras descubren momentos clave de este viaje: desde la presentación del proyecto, pasando por la travesía hacia lo desconocido, hasta el impacto del descubrimiento del 'Nuevo Mundo'.

HISTORIA, ARTE Y TECNOLOGÍA

De este modo, uniendo historia, arte y tecnología, 'Navegantes' rinde tributo a la visión y valentía que transformaron rutas, culturas y el entendimiento del mundo.

El espectáculo cuenta con una duración aproximada de 45 minutos. Las entradas se pueden adquirir en la web: 'https://www.entradas.com/artist/naturaleza-encendida/natural...'.

Desde la empresa detallan que durante el recorrido hay láseres, de modo que piden no apuntar el objetivo de la cámara --fotográfica o móvil-- hacia ellos, dado que pueden dañar el sensor incluso si la cámara está apagada pero sin tapa. Durante el recorrido hay luces estroboscópicas. La exposición a destellos o iluminación intermitente puede provocar ataques epilépticos o desmayos en personas fotosensibles, precisan.