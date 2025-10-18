Javier Ramírez (PSOE) asume la alcaldía de La Malahá (Granada) con "ilusión" tras la renuncia de José María Villegas

LA MALAHÁ (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

Javier Ramírez, del PSOE, ha asumido este sábado la alcaldía de La Malahá, en el área metropolitana de Granada, "con mucha ilusión y responsabilidad", tras la renuncia del hasta ahora regidor, José María Villegas, también del grupo socialista. La investidura de Ramírez se ha formalizado en un pleno extraordinario de la corporación municipal, en la que el PSOE mantiene mayoría absoluta.

En un comunicado publicado en la red social Facebook, consultado por Europa Press, el Ayuntamiento ha recogido las primeras declaraciones del nuevo alcalde de la localidad, quien ha expresado su intención de trabajar por "una La Malahá viva, participativa y con oportunidades para todos, que avance desde la igualdad, el diálogo y la cercanía".

"Vamos a seguir apostando por la limpieza, la cultura, el deporte, la juventud y nuestras tradiciones, porque el pueblo lo merece", ha subrayado el regidor. Además, ha insistido en que su despacho "estará abierto para todos los vecinos", y ha asegurado que seguirá trabajando "con humildad, honestidad y corazón, para construir juntos una La Malahá mejor y orgullosa de sus raíces".

Ramírez, actual portavoz del equipo de gobierno y hasta ahora concejal de Presidencia, Seguridad, Cultura y Fiestas, fue el segundo de la lista con la que el PSOE concurría en las municipales de 2023 en La Malahá. El alcaldable ha llegado este sábado a la alcaldía, según apuntaron fuentes socialistas a Europa Press, en el marco de una transición natural, en la que se promueve una adaptación del equipo de gobierno a los nuevos retos.

En un video difundido en redes sociales, Villegas señaló que la decisión de su renuncia, de la que tomaba conocimiento el pleno el pasado sábado al mediodía, ha estado supeditada al "interés general" del municipio, de unos 1.900 habitantes, en la línea de cómo ha venido actuando en sus años de mandato y ha dicho que seguirá haciendo.

"No es una decisión tomada a la ligera" señalaba en este mensaje a sus convecinos Villegas, que mostraba su agradecimiento por la confianza depositada en él en estos años, y a la cual dijo que "no va a fallar", contextualizando en ese marco también su iniciativa de dar un paso al lado.