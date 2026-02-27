Jordi Sevilla apunta que una alternativa a Sánchez "no se improvisa" y aún no ha decidido su voto: "Es muy pronto"

El exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, en una imagen de archivo en la XI edición de los Foros de Debate de la Fundación Sargadelos y el Grupo Voar, celebrado en Ribadeo (Lugo). - Carlos Castro - Europa Press

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exministro socialista Jordi Sevilla ha advertido este viernes que "las alternativas no se improvisan", en alusión a que hubiera otra referencia para la militancia del PSOE ante la previsible candidatura de Pedro Sánchez como cabeza de cartel de este partido a la Presidencia del Gobierno.

En una entrevista con Canal Sur Televisión, que ha seguido Europa Press, Sevilla ha animado a los jóvenes socialistas, con quienes ha asegurado haber contactado ya, a "dar el salto", al tiempo que se ha mostrado convencido de que "hay otra manera de hacer política, de ser socialista" y que "España lo necesita".

Tras calificar de "actitud innecesaria" la reacción a las palabras del expresidente Felipe González, quien señaló que votará en blanco en las elecciones a Cortes Generales, el exministro ha reconocido que en su caso "no ha pensado" si votará o no al Partido Socialista al argumentar que "es muy pronto".

Sevilla, que dice apreciar "desánimo" entre la militancia, ha apelado a que el diseño de esa alternativa al liderazgo de Sánchez no debe partir por elegir "la cabeza", por lo que ha demandado en este sentido pensar en "qué proyecto, qué propuestas haces" antes que encontrar un líder.

De igual forma se ha descartado como cabeza visible de ese movimiento alternativo a Sánchez por considerar que tiene "más pasado que futuro" y se ha atribuido entonces un rol de "animar, ayudar a los jóvenes que están ahí".

Quien fuera ministro de Administraciones Públicas en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha negado ser "antisanchista", aun cuando ha esgrimido que "el sanchismo no es un proyecto de país" y que de la misma forma su reverso, el antisanchismo, tampoco lo es, para concluir que "la política va de tener proyecto de país".

Sevilla ha sostenido para explicar su distanciamiento de Sánchez que "el que ha cambiado es él" tras describir una trayectoria en común que arrancó en el año 2000 cuando Sevilla estaba en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y que luego fue el presidente del Gobierno quien le pidió asesoramiento a partir de 2015, una cercanía que ha enmarcado en momentos como "el primer pacto con Ciudadanos" o cuando decía no poder dormir de tener un gobierno con representante de Podemos.

Ha calificado de "anormalidad política" que Partido Popular y Partido Socialista, sobre los cuales ha recordado que aglutinan el 65% de los votantes, "no se puedan sentar y hablar y acordar nada".