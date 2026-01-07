Jorge Saavedra asume el área de Cultura en Granada tras el fallecimiento del edil Juan Ramón Ferreira

Archivo - Jorge Saavedra junto a Juan Ramón Ferreira. Archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno local en el Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra (PP), asumirá el área de Cultura tras el fallecimiento, el pasado 31 de diciembre, del edil que asumía esta concejalía, Juan Ramón Ferreira.

Saavedra mantendrá su condición de portavoz a la vez que asume esta nueva área que pasará a llamarse de Cultura, Presidencia y Relaciones Institucionales, preservando igualmente la gestión de Gegsa, según ha desvelado este miércoles la alcaldesa la ciudad, Marifrán Carazo (PP).

Saavedra será, por tanto, el responsable de asuntos estratégicos para el futuro de la ciudad como es la candidatura de la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 y donde, tal y como ha destacado la regidora, Juan Ramón Ferreira realizó "un trabajo excepcional, dejándonos un gran legado".

Asimismo, Raúl Fernández, que ocupaba el puesto número 16 de la lista que el Partido Popular presentó para las elecciones municipales de 2023, formará parte del nuevo equipo de gobierno como concejal responsable de Contratación, Patrimonio y Ocupación de Vía Pública. Junto a esto, será el presidente de la Junta Municipal de Distrito Centro. Las competencias en Turismo pasarán a ser gestionadas por Elisa Campoy en un área que se denominará Turismo, Comercio, Salud y Consumo.

A partir de este momento, y para dar cauce al proceso de reestructuración del gobierno local, este viernes 9 de enero se convocará un pleno extraordinario para dar cuenta del fallecimiento de Juan Ramón Ferreira y solicitar su acta a la Junta Electoral.

Por último, la alcaldesa ha anunciado la nueva estructura de las tenencias de Alcaldía: se mantienen Jorge Saavedra como primer teniente de alcalde, Enrique Catalina como segundo y Ana Agudo como tercera; mientras que Rosario Pallarés pasará a desempeñar la función de cuarta teniente de alcalde y Vito Epíscopo el quinto. Asimismo, Enrique Catalina asumirá también las funciones de portavoz adjunto.

La alcaldesa ha asegurado que afronta así "una reorganización muy difícil debido a las circunstancias" y poder seguir adelante respondiendo con trabajo y responsabilidad ante "el irreparable hueco que Ferreira ha dejado Juan Ramón Ferreira en este Ayuntamiento tanto a nivel profesional como, por supuesto, a nivel personal".

El nuevo concejal de Contratación, Patrimonio y Ocupación de Vía Pública, Raúl Fernández, es licenciado en Derecho y fue concejal del Ayuntamiento de Granada durante el mandato 2015-2019, labor que compaginó con la de diputado en la Diputación Provincial de Granada hasta su paso al Parlamento de Andalucía en 2019 como diputado por Granada.

Por último, la alcaldesa ha trasladado su deseo para que esta reorganización suponga un impulso para el trabajo del equipo de gobierno a pesar de las circunstancias y les ha animado a continuar desempeñando su labor con ahínco por el bienestar de todos los ciudadanos y a "seguir trabajando en equipo por la Granada que nos une".