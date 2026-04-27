Las Jornadas Andaluzas de Bioinformática reúnen a más de un centenar especialistas en Córdoba

De izquierda a derecha, la decana de la Facultad de Ciencias, Carmen Ruiz, el profesor José V. Die, organizador de las jornadas, la vicerrectora de Política Científica, María José Polo, y la directora de ETSIAM, Carmen del Campillo. - UCO

CÓRDOBA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las IV Jornadas Andaluzas de Bioinformática (Jabi 2026) han dado su pistoletazo de salida a tres días de intercambio científico entre especialistas que trabajan en este campo de investigación. Este encuentro, que se celebra por primera vez en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) con la participación de más de 100 especialistas, se plantea como un espacio de intercambio que busca fortalecer la colaboración y la visibilidad de la creciente comunidad bioinformática andaluza.

Según ha informado la UCO en una nota, esta cita clave para la comunidad bioinformática andaluza reúne a 125 especialistas, que presentarán comunicaciones en las en distintas sesiones según las temáticas abordadas: bioinformática vegetal, clínica, microbiana, o inteligencia artificial y ciencia de datos, entre otros.

La inauguración de las jornadas ha corrido a cargo de la vicerrectora de Política Científica de la UCO, María José Polo, que ha resaltado el carácter interdisciplinar de las jornadas, subrayando que "los problemas sociales que la comunidad científica debe abordar son complejos y requieren un enfoque multidisciplinar, así como una mirada ética, segura y que aporte un horizonte de esperanza". En este sentido, Polo ha animado a las personas participantes a aprovechar el encuentro para generar redes de colaboración científica.

Además, el investigador del Departamento de Genética de la UCO José V. Die, miembro del comité organizador del evento y encargado de inaugurar junto a la vicerrectora, ha explicado que en los próximos días se compartirán investigaciones que abarcan desde la investigación básica y el análisis de grandes volúmenes de datos hasta la creación de herramientas y desarrollos tecnológicos aplicados a la salud y el medio ambiente.

Los resultados que se presentarán incluyen avances críticos en bioinformática clínica, con el descubrimiento de nuevos biomarcadores para el diagnóstico del cáncer y la estratificación molecular de pacientes con enfermedades autoinmunes como el lupus.

En el ámbito de la bioinformática vegetal y microbiana, se expondrán estudios genómicos de cultivos como el olivo y el aguacate, así como sistemas de vigilancia metagenómica para detectar patógenos en aguas residuales.

Además, tendrán un papel protagonista las investigaciones en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, orientadas al desarrollo de modelos predictivos para la detección temprana del cáncer de pulmón, la gestión de riesgos en telemedicina geriátrica y la optimización del triaje médico mediante inteligencia artificial.

Estas jornadas se encuadran en un marco en el que el avance y la democratización de las tecnologías de generación de datos --como las ómicas, la imagen biomédica o los datos clínicos-- están impulsando de manera decisiva el crecimiento del sector.

En Andalucía, conviven grupos de gran experiencia en análisis ómico y orientación traslacional con equipos procedentes de la ingeniería informática que aportan un profundo conocimiento en estadística avanzada e inteligencia artificial aplicada a la biomedicina. Al mismo tiempo, cada vez más laboratorios en biología molecular, agricultura, clínica y otras áreas incorporan perfiles bioinformáticos en equipos mixtos, donde lo experimental y lo computacional se integran de forma natural.

En ese contexto, las diferentes plenarias que se extienden hasta el 29 de abril abordarán algunas de las cuestiones de mayor actualidad en ese ámbito.

Así, el investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP) abordará el uso de esta herramienta en la genética vegetal; Fátima Sánchez, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) analizará cómo la IA está cambiando la investigación cardiovascular; Martín Garrido, del European Molecular Biology Laboratory se centrará en los sistemas de biología predictiva; Francisco Javier Veredas, de la Universidad de Málaga, explorará el papel de los modelos de lenguaje a gran escala en bioinformática y María de Toro, de la Fundación Rioja Salud, repasará los retos abiertos en bioinformática microbiana.