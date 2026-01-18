José Ignacio García, candidato de Adelante en las andaluzas: "No compito con Teresa Rodríguez; tengo a Teresa a mi lado"

1043308.1.260.149.20260118110628 El portavoz de Adelante Andalucía y su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, en una imagen de su entrevista con Europa Press. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, será el candidato de este partido en las elecciones autonómicas que se celebrarán en este 2026.

Será su debut en este rol en sustitución de Teresa Rodríguez, quien en diciembre de 2022 renunció a su acta de diputada del Parlamento de Andalucía para regresar a la enseñanza después de liderar que Adelante entrará en la Asamblea legislativa autonómica con dos diputados tras conseguir 168.960 votos en las autonómicas de junio.

Cuando se le plantea a García si le da vértigo sustituirla apunta que "me da miedo, claro que sí" y seguidamente precisa que "el miedo se lleva mucho mejor cuando esto es trabajo en equipo", antes de preguntarse de forma retórica en una entrevista con Europa Press "a quién no le da miedo los retos en la vida".

"No compito con Teresa, yo tengo a Teresa a mi lado todos los días", advierte sobre lo que supone una comparativa con la figura de la fundadora de este partido, mientras asegura sobre ella que "es mi referente, mi amiga y mi compañera que está todos los días conmigo".

"Ese miedo natural es una emoción tan válida como cualquier otra y hay que plantearlo", sigue abundando sobre su enfoque del paso al frente que da como cabeza visible de Adelante Andalucía ante el electorado andaluz, mientras reniega de esa percepción de la política de "personificar en una persona y poner caras" para precisar que en el caso de su partido "todo lo que yo hago es trabajo en equipo".

Y ahí mete entonces "el trabajo de Teresa, del equipo de comunicación, de mis compañeros y compañeras del Parlamento, trabajo del resto de portavoces, todo es trabajo en equipo".

Además del reto personal si se le plantea si apuesta en 2026 por "el virgencita que me quede como estoy" y repetir los resultados de 2022 replica García "hombre, no".

Reivindica que "nosotros no tenemos techo" y explica aquí que las elecciones de 2022 "fueron el nacimiento de Adelante Andalucía como marca, como partido independiente, como partido andalucista" y a partir de ese momento fundacional reivindica "un trabajo de implantación, de construcción pueblo a pueblo, de estar presente por todo el territorio andaluz, que es muy diverso".

Esgrime entonces "un trabajo de oposición a Moreno Bonilla de decir las cosas y a la vez hacerlo con alegría, con frescura, con andalucismo y trayendo ideas", entre las que enumera iniciativas como "las gafas gratis, como la salud mental, como la vivienda pública, como la situación de los niños y niñas con necesidades educativas especiales", temas de los que remarca que "son cosas que están pasando en la calle y muchas veces no entran en la vida política".

Apunta entonces que Adelante Andalucía en las próximas elecciones andaluzas "podemos ser una gran sorpresa para los andaluces", conclusión que sustenta en el hecho de que "frente a una derecha que viene a cargárselo todo la mejor de contrarrestarlo es una izquierda fresca, nueva, diferente y que venga con las manos libres y sin mochila".

"Eso es lo que nosotros estamos planteando", precisa, antes de considerar que "esa idea de virgencita que me quede como estoy es la que está instalada en muchas izquierdas y eso es lo que defrauda y alimenta a la extrema derecha".

Frente a esa resignación de conservar el statu quo esgrime la necesidad de "una izquierda que venga con la misma impugnación y la misma gana de cambiarlo todo que tiene la extrema derecha, pero en vez de estar pensando en los más ricos, está pensando en el 99% de la población" y concluye que para tener una actitud conservadora "no entro yo en política".

Cree que "sí" que el trabajo de Adelante en el Parlamento andaluz, con iniciativas que ha llegado hasta el Congreso de los Diputados como la Proposición de Ley para promover la gratuidad de gafas y lentillas, y que es un escenario propicio "para traer ideas nuevas, intentar convencer al resto y también para denunciar lo que es injusto".

Subraya entonces un trabajo de haber llevado a la Cámara autonómica "las mareas, los comités de empresa, las AMPA de los colegios, las asociaciones de niños con necesidades educativas especiales, a trabajadores de la sanidad, de la dependencia, a gente que tiene problemas de vivienda", para inferir de esa agenda de actividad que "es nuestra forma de ser útil".

A esto añade como "otra parte de nuestro trabajo" una estrategia de comunicación donde "estamos tratando de utilizar todas las herramientas comunicativas posibles" y enumera aquí "contar las cosas mirando un móvil por la calle, a contar los vídeos en TikTok y en Instagram, si tenemos que hacer reuniones y asambleas hasta en el confín de Andalucía, si tenemos que participar en podcast, si tenemos que ir a la tele" diferentes canales que le sirven para llegar a la población, al electorado porque "todo comunica".

"INTENTAMOS SALIRNOS DEL POLÍTICO DE CHAQUETA Y CORBATA"

"Estamos intentando salirnos de esa idea tradicional del político de chaqueta y corbata que va al Parlamento, presenta muchas enmiendas y nadie se entera", precisa sobre el modelo del que pretenden huir porque "no somos políticos profesionales" en referencia al perfil de las candidaturas de Adelante Andalucía para las elecciones de este año.

"Yo soy profesor de instituto; mi compañera en el Parlamento Begoña Iza, también", antes de seguir explicando que "otros candidatos son de todo: jornalera, profesores, enfermeros, informáticos, cuidadoras", para reivindicar un conjunto de roles que considera representativos de "gente normal y corriente".

Defiende entonces que "no vamos a meternos en la vida institucional a convertirnos en una izquierda gris que arrastra los pies por las moquetas" porque su aspiración es "mostrar y comunicarle a los andaluces todo lo que hacemos para construir otra cosa diferente".

Cuando se le dice como un hito inimaginable hoy día que el Partido Andalucista llegara a tener grupo propio (cinco diputados) en el Congreso de los Diputados en la I Legislatura (1979-1982) o que Adelante Andalucía pueda serlo en Andalucía y si eso refleja que los andaluces ya no son andalucistas, defiende José Ignacio García que "las encuestas dicen todo lo contrario: que estamos viviendo un reverdecer de Andalucía".

Sostiene entonces que "la identidad andaluza no quiere competir con ninguna ni con la española, ni con la europea" y plantea que "no me interesan las competiciones", conclusión que no considera incompatible con "un reverdecer de la cultura andaluza, de los grupos de música, de creadores de contenido en redes sociales, de gente que hace literatura" o de "un feminismo andaluz que viene a poner en el centro las características y las opresiones propias de las mujeres andaluzas".

Cree entonces José Ignacio García que "hay un nuevo andalucismo que no tiene nada que ver con el pasado, que mira hacia el futuro" y esgrime a ese público como potencial destinatario del mensaje de Adelante Andalucía, de manera que "nuestra tarea es que eso tenga también una expresión política", por lo que reivindica que "hacía más de 20 años que no había diputados andalucistas en el Parlamento de Andalucía, ahora hay diputados andalucistas y en el próximo Parlamento creo que va a haber grupo propio".