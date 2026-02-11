Un joven a prisión tras el robo en siete hostales de Granada durante los últimos días

GRANADA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en un parking del distrito centro de Granada a un joven de 20 años con un largo historial de antecedentes policiales en su haber como presunto autor de al menos siete robos en hostales durante los últimos días.

Los hechos, por los que ya ha ingresado en prisión, tuvieron lugar cerca de medianoche el pasado fin de semana, momento en el que en la Sala del 091 se coordinó la vigilancia en un parking del centro de la ciudad, lugar en el que acaba de estacionar un vehículo denunciado como sustraído al que se le estaba realizando un seguimiento por la posible implicación en hechos delictivos.

De inmediato, varias patrullas de vehículos radiopatrullas rotulados y camuflados se dirigieron a dicho parking para establecer un dispositivo para poder localizar al presunto responsable del robo del vehículo.

Localizaron el turismo en la planta -3 del aparcamiento y, a los pocos minutos, detectaron una persona que se dirigía al mismo pero ante la presencia policial decidió tomar un rumbo distinto.

Al ser preguntado por los agentes, esta persona comenzó a dar respuestas esquivas e incoherentes en una actitud nerviosa; la buena coordinación y comunicación por parte de los radiopatrullas pudo determinar rápidamente la posible participación de esta persona en el robo en un hotel que se había producido la semana pasada también en el distrito centro de Granada.

Al realizar la identificación completa de esta persona saltaron todas las alarmas, pues se trataba del presunto autor de siete robos con fuerza en hostales de la ciudad durante los últimos días.

Esta persona estaba siendo buscada por fracturar varias puertas de establecimientos hosteleros en los que se hacía con las cajas fuertes de los mismos.

Además, este varón tenía hasta seis requisitorias judiciales en vigor en diferentes provincias de Andalucía y numerosos antecedentes por delitos de la misma naturaleza.

Al llevar a cabo la inspección de los objetos que portaba, se encontró una llave de un vehículo que precisamente coincidía con el que había sido denunciado como sustraído y se encontraba estacionado en el aparcamiento.

En el interior del mismo, entre otros objetos, localizaron una caja fuerte, posiblemente el botín de uno de sus últimos hechos delictivos. La investigación continúa abierta por si pudiera ser responsable de algún otro robo no esclarecido.

El detenido ha pasado ya a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión.