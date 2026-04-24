JSA de Córdoba critica el cierre de cientos de aulas públicas en Andalucía para el próximo curso escolar

Pilar Algar (centro), junto a Lola Amo, ante el del CEIP Epora de Montoro. - PSOE

MONTORO (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de JSA en Córdoba, Pilar Algar, ha criticado este viernes, junto con la alcaldesa de Montoro, la socialista Lola Amo, y ante las puertas del CEIP Epora del municipio, el "cierre de 410 aulas públicas de Infantil, Primaria y Secundaria en toda Andalucía para el próximo curso escolar 2026/27, como denuncian diversos sindicatos".

Según ha informado el PSOE en una nota, Algar ha afirmado que, desde la llegada de Juanma Moreno (PP) a Presidencia de la Junta de Andalucía "la educación pública está sufriendo un recorte sin precedentes, eliminándose más de 3.000 aulas públicas en los últimos siete años".

Ha destacado que "estos recortes de aulas afectan directamente a nuestra provincia, Córdoba, donde municipios como Montoro han visto ya cerradas dos de sus aulas". Además, según ha lamentado, "la privatización de la educación que está llevando a cabo el Gobierno andaluz del Partido Popular están haciendo que muchos centros educativos se vean saturados, sin el personal necesario, afectando al desarrollo de los alumnos y alumnas, así como al futuro de nuestros pueblos".

Por su parte, Lola Amo ha destacado que el próximo 17 de mayo "tenemos una cita para decidir el futuro de Andalucía, donde la educación juega un papel clave, porque nos da libertad y propicia un futuro mejor".

En este sentido, ha calificado las políticas de Moreno como "un postureo diario", mientras en la provincia, el gobierno del PP en la Diputación "cubre las espaldas" al Gobierno autonómico "sacando una línea de financiación para actuar en los centros educativos, cuando esa responsabilidad es única y exclusiva de la Junta de Andalucía".

Amo ha asegurado que "la educación pública en Andalucía se está degradando", lo que está desplazando "a miles de alumnos y alumnas a centros privados, por la falta de plazas públicas en Formación Profesional", mientras que el Gobierno andaluz del PP también está "infrafinanciando a las universidades públicas y dando carta abierta a la implantación de universidades privadas por todo el territorio".