Juanma Moreno hace "un paréntesis" preelectoral ante el 17M para "disfrutar de la Semana Santa" andaluza

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios antes de la salida de La Borriquita en la iglesia de El Salvador de Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha valorado la Semana Santa andaluza que comienza este Domingo de Ramos y ha señalado que va a "disfrutar" de ella y a hacer "un paréntesis" en el ambiente ya de precampaña electoral en esta comunidad que celebrará comicios autonómicos el próximo 17 de mayo.

Así lo ha venido a trasladar el presidente andaluz y candidato del PP-A a las elecciones del 17 de mayo en una atención a medios en la iglesia de El Salvador de Sevilla antes de la salida procesional de la cofradía de La Borriquita, desde donde ha señalado que en la Semana Santa "no hay política".

Juanma Moreno ha defendido que uno de los elementos con los que Andalucía "marca la diferencia con otros territorios de España" tiene que ver con "cómo sentimos, cómo valoramos y cómo vivimos la Semana Santa" en esta comunidad.

En esa línea, el presidente de la Junta ha destacado que la Semana Santa "inunda no solamente las capitales de provincias", sino "hasta el último rincón" de esta comunidad, donde "niños, mayores y jóvenes se dejan arrastrar por esta pasión, por esta ilusión que cada año nos acompaña y por esa devoción que tenemos a nuestras imágenes".

Moreno ha celebrado que "todo parece indicar que vamos a tener buen tiempo y que podemos tener una muy buena Semana Santa", y en esa línea ha comentado que "ojalá que todo transcurra con normalidad, que no haya ningún tipo de incidente ni de accidente", y que se pueda disfrutar de esta festividad "con máxima plenitud".

El presidente ha explicado que sus tres hijos son "cofrades" y llevan ya "varios años procesionando" con la hermandad de El Amor de Sevilla, en la que se integra La Borriquita, así como ha recordado que él mismo es "hombre de trono" en la Semana Santa de Málaga, y este próximo Miércoles Santo volverá a "procesionar" y realizar su estación de penitencia con la hermandad de Fusionadas de San Juan y con el Cristo de la Exaltación, acompañado de su familia.

El presidente ha señalado también que tiene previsto recalar en "seis provincias" andaluzas durante esta Semana Santa, "viendo, visitando, conociendo, aprendiendo, saludando a muchos andaluces", y en esa línea ha señalado, a preguntas de los periodistas, que va a "separar" la Semana Santa de la política y de la precampaña electoral.

"Yo voy a disfrutar con familia y de la Semana Santa", ha dicho Juanma Moreno, que en esa línea ha defendido que "aquí hay un paréntesis, en la Semana Santa no hay política, no hay sensación electoral", y él va a hacer lo que ha hecho "siempre" en esta festividad, que es "visitar las provincias como presidente de la Junta de Andalucía, sobre todo" las provincias de Sevilla y Málaga, según ha apostillado.

Finalmente, y de nuevo a preguntas de los periodistas y en tono jocoso, ha apuntado que le va a "dar mucho tiempo a rezar" en esta Semana Santa, y espera que "intercedan para que tome las decisiones correctas a lo largo de las próximas semanas y no me equivoque", ha añadido Juanma Moreno entre risas.

