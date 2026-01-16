Ante el juez en Granada por el transporte ilegal de más de 2.000 kilos de aceituna que no procedían de su finca

Guardias civiles del Equipo ROCA en una reunión de coordinación con guardas rurales. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 34 años como presunto autor de un delito de falsificación de documento público tras reflejar en un documento de acompañamiento de transporte (DAT) más de 2.000 kilos de aceituna que no procedían de su finca.

Durante la campaña de recogida de aceituna, los agentes de los Equipos ROCA se encargan, entre otras cuestiones, de realizar inspecciones y controles de documentación para evitar la comisión de hechos delictivos relacionados con la misma.

Fue durante una de estas inspecciones, a finales del pasado mes de diciembre, tras un aviso de un Guarda Rural de la zona, en la que los agentes del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Loja detectaron a varias personas que recolectaban aceitunas en una zona de servidumbre de la carretera sin contar con la documentación necesaria para ello.

Tras confeccionar el correspondiente acta-denuncia administrativa, los guardias civiles iniciaron una investigación para tratar de esclarecer cuál era el destino de este fruto recogido, pues para poder entregarlo en una cooperativa es obligatorio disponer del documento de acompañamiento de transporte (DAT).

Durante la investigación, en la que se inspeccionaron cooperativas y se contactó con personas que podían aportar datos que ayudasen a esclarecer este hecho, los guardias civiles descubrieron que un agricultor de la zona había falsificado su DAT y, al entregar la aceituna en la cooperativa, había hecho pasar como suyos un total de 2.185 kilos que en realidad no se habían recogido en ninguna finca de su propiedad.

El DAT es un documento obligatorio que debe acompañar todo transporte de aceituna desde el lugar de recolección hasta la almazara o punto de recepción, con el fin de garantizar la trazabilidad, el origen legal y la prevención del fraude y del robo.

En él se han de identificar, entre otros datos, el productor, la finca de origen, el vehículo, el conductor, la cantidad transportada y el destino, permitiendo a la Administración y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad verificar que la aceituna procede de una explotación legítima y que su transporte es legal.

Por estos hechos, la Guardia Civil procedió a su puesta a disposición judicial como presunto autor de un delito de falsificación de documento público.