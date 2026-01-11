El juez del incendio de Los Guájares (Granada) cierra la instrucción y deja a dos personas a las puertas del juicio

Archivo - Incendio de Los Guájares. Archivo. - INFOCA - Archivo

GRANADA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Motril (Granada) ha cerrado la instrucción de la causa por el incendio de Los Guájares que en septiembre de 2022 arrasó más de 5.500 hectáreas en cinco términos municipales y ha dejado a dos personas a las puertas de juicio.

Ambos están procesados por la presunta comisión de un delito de incendio forestal y entre ellos se encuentra un antiguo bombero forestal de algo más de 60 años que en la fecha del incendio trabajaba en labores de prevención.

Prestó declaración en enero de 2024 por este asunto y el juez lo dejó en libertad provisional a la espera de que se juzguen los hechos.

El último paso del juzgado ha sido dictar el auto de procedimiento abreviado dando por cerrada la instrucción y situando el caso a las puertas del juicio. Además, la Fiscalía ha solicitado la realización de algunas diligencias complementarias que no se hicieron en la fase de instrucción, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

BUSCAN A LOS PERJUDICADOS

A finales de marzo el juez inició los trámites para hacer ofrecimiento de acciones al medio centenar de posibles perjudicados por el incendio por si quisieran reclamar daños. Se trata en su mayoría de agricultores y propietarios de fincas de la zona afectada.

El Juzgado continúa en estos momentos con el proceso de ofrecimiento de acciones a los posibles perjudicados. Se trata de un trámite complejo dado que algunos de los propietarios de las posibles fincas afectadas ya no viven y deben ser sus herederos los que soliciten incorporarse a la causa para reclamar por los daños causados.

El incendio se declaró el 8 de septiembre de 2022 y permaneció activo durante 27 días calcinando más de 5.500 hectáreas en los términos municipales de Los Guájares, El Pinar, Albuñuelas, El Valle y Vélez de Benaudalla.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha invertido más de 6,2 millones de en los trabajos de emergencia y restauración del entorno arrasado por las llamas.