Juicio este jueves al exalcalde de Láchar (Granada) con el PSOE por daños al monolito a Julio Anguita

GRANADA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Láchar (Granada) Pedro Sánchez (PSOE) está citado este jueves para un juicio por la presunta comisión de delitos leves contra el patrimonio por daños a un monolito en homenaje a Julio Anguita en este municipio de la Vega de Granada, tras ser denunciado por la actual alcaldesa, Elizabeth Barnés, de IU, en un proceso en el que no participa la Fiscalía.

Así consta en una cédula de citación para este juicio de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Fe (Plaza número 1), a la que ha tenido acceso Europa Press.

IU Láchar ha indicado en una nota de prensa que Sánchez va a juicio tras "la destrucción del monolito en homenaje a Julio Anguita, situado en la plaza que lleva su nombre en esta localidad".

En julio de 2020, con gobierno local de IU, el pleno del Ayuntamiento de Láchar "aprobó denominar una plaza como Plaza Julio Anguita y se erigió un monolito en su honor".

En palabras de Elisabeth Barnés, "fue un reconocimiento institucional a una figura política que trasciende siglas y que goza de respeto en amplios sectores ideológicos de nuestro país".

El que fuera coordinador de IU, fallecido en mayo de 2020, "representa honestidad, coherencia y compromiso con lo público, es una de esas figuras que generan consenso y dignifican la vida política".

Cuatro años después, el 19 de junio de 2024, y una vez presentada la moción de censura contra Pedro Sánchez, cuyo pleno estaba convocado para el 25 de junio, según IU, que gobierna desde entonces en bipartito con el PP, "el entonces alcalde ordenó a un trabajador municipal seccionar el monolito de forma irreversible".

"No lo retiró, no lo trasladó, no abrió expediente, no pidió informes técnicos, no llevó la decisión al Pleno, simplemente lo destruyó por revanchismo", ha señalado Barnés.

Además este episodio ocurrió, y así consta en la denuncia, según la información facilitada desde IU Láchar, "después de que el pleno hubiera rechazado hasta en dos ocasiones su retirada", lo que para la coalición de izquierdas significa "que actuó en contra del máximo órgano democrático del Ayuntamiento y al margen de cualquier procedimiento administrativo".

Desde Izquierda Unida señalan, que estos hechos podrían ser constitutivos de un posible delito contra el patrimonio y otro de prevaricación, "al tratarse de una decisión arbitraria adoptada presuntamente a sabiendas de su injusticia y sin ningún respaldo técnico ni jurídico".

"Resulta especialmente significativo que durante años el monolito permaneciera en su ubicación y que "casualmente fuese destruido apenas seis días antes de que se debatiera la moción de censura".

"La secuencia temporal no deja lugar a dudas sobre el carácter político y revanchista de la decisión", ha señalado la alcaldesa.

Para IU, mancillar la figura de Julio Anguita por despecho político no sólo es impropio de quien ostenta la Alcaldía de Lachar, "sino profundamente vergonzoso en alguien que dice representar las siglas del PSOE, un partido que también ha reivindicado históricamente la memoria democrática, y deja en evidencia el talante autoritario del PSOE en este municipio".