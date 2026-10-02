La Junta activa el nivel 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones por los avisos de tormentas

Archivo - Jornada de lluvia en Andalucía. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado la activación del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en fase de emergencia, situación operativa 1, ante los avisos por lluvias y tormentas este viernes en Almería, Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva.

"Evita cauces y zonas inundables, no cruces zonas anegadas y sigue las indicaciones del 1-1-2. Protégete, no te la juegues", ha indicado Sanz en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranjas en Almería y Granada con una precipitación esperada de 30 litros por metro cuadrado. Jaén registrará de igual forma aviso amarillo por tormentas y lluvias. Las alertas naranjas estarán previstas entre las 12,00 horas y la medianoche.

En concreto, en el Valle del Almanzora y Los Vélez se espera aviso naranja por lluvias y tormentas en la citada franja horaria. De igual forma lo harán Guadix y Baza en Granada. Las precipitaciones acumuladas podrán alcanzar los treinta litros por metro cuadrado.

En otro orden, el Levante Almeriense y el Nacimiento y Campo de Tabernas registrarán entre las 10,00 horas y 12,00 horas, respectivamente, hasta la medianoche aviso amarillo por lluvias y tormentas. Las precipitaciones acumuladas en una hora podrán llegar a ser de 20 litros por metro cuadrado.

Por su parte, Morena y Condado, Cazorla y Segura, el Valle del Guadalquivir y Capital y Montes, en Jaén, registrarán entre las 12,00 horas y la medianoche aviso amarillo. Las precipitaciones acumuladas en una hora podrán alcanzar los 20 litros por metro cuadrado.

Asimismo, la Aemet ha activado el aviso amarillo por tormentas en la Sierra Norte de Sevilla, Aracena (Huelva) y la Sierra y Pedroches en Córdoba, desde las 22,00 horas del viernes hasta las 02,59 horas del sábado.