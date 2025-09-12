Junta afirma que un 33 por ciento de los incendios son "intencionados"

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha afirmado este viernes que el 33 por ciento de los incendios que se han producido en la comunidad han sido "intencionados".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Sanz ha indicado que, en Andalucía, el 90% de los incendios tienen que ver con la mano del hombre, en su mayoría por "irresponsabilidad, negligencia e imprudencia", mientras que en el caso de un 33 por ciento de ellos son "intencionados".

Ha indicado que, aunque bajen las temperaturas, la situación de "riesgo es extrema" durante septiembre y octubre porque hay mucha pasa forestal.

Por ello, Antonio Sanz ha pedido prudencia, concienciación y responsabilidad a la población para que evitar los incendios.

"En cualquier momento podemos tener un incendio de grandes magnitudes, porque septiembre siempre es complicado y, por lo tanto, hay que seguir siendo muy prudentes", ha apuntado.

Ha insistido en que el Infoca cuenta hoy con el mayor presupuesto de la historia, 257 millones, y que se gasta más en prevención, un 57 por ciento, que en extinción.