Junta afirma que el Parlamento ha dejado al "descubierto mentiras" de Montero sobre quita de deuda y sanidad andaluza

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha manifestado este viernes que en el Pleno del Parlamento autonómico que se ha desarrollado en los dos últimos días han quedado al "descubierto las mentiras" de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, sobre la condonación de la deuda de la comunidad y acerca de la situación de la sanidad pública.

En una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Sanz ha indicado que ayer jueves, durante el debate de una proposición no de ley del Grupo Socialista en favor de la quita de deuda, se pudo "comprobar directamente que el PSOE se destapó y puso en evidencia la mentira de María Jesús Montero".

"El PSOE reconoció que de 18.600 millones de euros, nada, que hemos pasado a 140 millones de euros, es decir, que es el ahorro de intereses", según Sanz, quien ha añadido que los socialistas también reconocieron que "no nos lo podemos gastar en gasto social, ni en educación, ni en sanidad, ni en servicios sociales, sino que solamente se puede utilizar ese dinero para refinanciar la deuda".

"Esto es un timo y una traición", según el consejero, para quien el PSOE-A "dejó por mentirosa en el Parlamento a su propia jefa, a María Jesús Montero, algo que ya habíamos dicho nosotros".

De otro lado, ha señalado que también quedó de manifiesto en el Parlamento la "mentira" de Montero sobre una "privatización" de la sanidad pública andaluza por el hecho de que se produzcan conciertos con la sanidad privada.

"No hay ninguna comunidad autónoma en España que no utilice los conciertos como vía complementaria al sistema público", ha indicado Sanz, quien ha añadido que el mayor nivel de conciertos con la sanidad privada en Andalucía se llevaron a cabo con los anteriores gobiernos del PSOE-A, donde Montero fue consejera de Salud y de Hacienda.

"La época del PSOE fue en la que más conciertos se hicieron, un 5 por ciento del presupuesto, mientras que ahora estamos en la cifra más baja de la historia en conciertos, el 3,7 por ciento".