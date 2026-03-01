La Junta amplía recursos públicos de Atarfe (Granada) para atender a personas mayores, menores y familias

La delegada de Inclusión Social en Granada, Matilde Ortiz, en su visita a Atarfe (Granada). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ATARFE (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha ampliado los recursos públicos para mayores, menores y familias del municipio granadino de Atarfe, según ha asegurado su titular, Matilde Ortiz, durante la visita al municipio.

Según ha informado el Gobierno andaluz en una nota, en concreto, ha ampliado las plazas concertadas para la atención y cuidado de las personas mayores de 30 a 35 plazas con la entidad Macrosad Senior, S. Cooperativa. "Una medida que garantiza más recursos asistenciales y mejora la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y sus familias", ha indicado la delegada.

Asimismo, se ha firmado un acuerdo del Programa Nayfa --Programa para niños y adolescentes en situación de dificultad o conflictividad familiar-- por dos años, prorrogables otros dos. Este acuerdo de colaboración entre la Delegación Territorial y el Consistorio de Atarfe está gestionado por la Asociación Ímeris.

Tal y como ha concretado la Administración regional, se trata de un programa público y gratuito que refuerza la protección de menores, apoya a las familias en la resolución de conflictos y promueve una parentalidad positiva, "garantizando espacios seguros y adecuados para la intervención individual y grupal".

Por otra parte, se ha subvencionado el programa 'Espacio Seguro' que impulsa espacios y actividades municipales adaptadas y seguras para el desarrollo de actividades sociales y de prevención, "asegurando entornos adecuados para la atención a menores y familias, y fortaleciendo las políticas de igualdad y protección".

Por su parte, Ortiz ha señalado que estas tres actuaciones "reflejan una misma línea de trabajo, que es proteger a nuestros menores, apoyar a nuestras familias y cuidar a nuestros mayores desde la colaboración institucional entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Atarfe y las entidades sociales, colaboración que es clave para ofrecer una atención cercana, profesional y eficaz".