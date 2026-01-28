La Junta anuncia nuevas ayudas por más de 3 millones para impulsar proyectos del sector pesquero en la costa

Imagen del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía publicará en los próximos días una nueva convocatoria de ayudas por más de 3,1 millones de euros destinada a impulsar proyectos del sector pesquero y acuícola en las zonas costeras andaluzas, con el objetivo de generar actividad económica, empleo y desarrollo sostenible en el territorio.

Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, durante la celebración de una nueva reunión de la Mesa de Interlocución Pesquera y Acuícola de Andalucía, en la que han participado representantes del sector.

El consejero ha destacado que esta convocatoria incorpora como principal novedad la adaptación de los criterios de selección a la Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica de Andalucía (LIPESA), de manera que la producción ecológica y otras producciones certificadas pasan a tener un peso específico en la valoración de los proyectos, especialmente en las iniciativas de transformación y comercialización y en el ámbito de la acuicultura.

"Queremos acompañar a quienes apuestan por una producción más sostenible, con más valor añadido y mejor posicionada en el mercado", ha señalado.

Además, durante la Mesa de Interlocución, Fernández-Pacheco ha avanzado también que la Consejería está a punto de publicar la resolución provisional de una convocatoria de ayudas a la acuicultura publicada en 2025, por un importe total de 7,5 millones de euros, que beneficiará a nueve proyectos acuícolas en Andalucía.

Estas ayudas permitirán reforzar la sostenibilidad ambiental, la modernización de las explotaciones y la competitividad de un sector estratégico dentro de la economía azul andaluza.

El consejero ha puesto en valor la buena ejecución de los fondos europeos por parte de Andalucía, que garantiza que los recursos europeos se ejecutan en plazo y llegan al sector.

"Esta buena gestión nos da credibilidad y margen para seguir defendiendo ante Bruselas un apoyo ambicioso a la pesca y la acuicultura andaluzas", ha afirmado.

Fernández-Pacheco ha reiterado además el compromiso de la Junta con la estabilidad normativa, la simplificación administrativa y el diálogo permanente con el sector, subrayando que la Mesa de Interlocución "es una herramienta esencial para compartir información, escuchar al sector y tomar decisiones ajustadas a la realidad".