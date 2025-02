Junta asegura "no poder cesar" a ningún trabajador del SAE investigado en el caso Faffe frente a críticas de Vox

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha aclarado este miércoles en comisión parlamentaria que "no pueden ni habilitar, ni cesar, a ningún trabajador del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ni de cualquier administración pública, por estar llamado a declarar como investigado".

Así, ha respondido a la pregunta realizada por el grupo parlamentario Vox relativa al personal fijo proveniente de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en la que su portavoz, Rodrigo Javier Alonso Fernández, ha asegurado que la Consejería "protege a los enchufados, les garantiza su puesto y aseguran de que nadie rinda cuentas", en referencia a la causa relacionada con la extinta Faffe.

Desde el Gobierno andaluz, la consejera ha reiterado "respetan la justicia". A su vez, ha recordado que existe "un Estado de Derecho y cuando se gobierna hay que regirse por la Ley", y esto conlleva que "no pueden despedir a nadie si su contrato cumple todos los preceptos legales".

De este modo, Blanco ha reiterado que "son investigados, y no imputados", ya que hasta que "no haya una sentencia firme", la Administración andaluza "no puede hacer nada".

Asimismo, desde Vox, han insistido que la extinta Fundación "fue una cueva de corrupción donde el despilfarro del dinero público en fiestas, en tarjetas opacas y escándalos avergonzarían a cualquier ciudadano decente".

A raíz de ello, ha asegurado que "nadie es responsable, nadie devuelve el dinero y los mismos que entraron por la puerta de atrás ahora salen por la puerta grande y con una plaza fija bajo el brazo".