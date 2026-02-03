La Junta atribuye la subida del paro a la estacionalidad y destaca que es la menor desde 2005

Archivo - La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha valorado los datos de paro registrado correspondientes al mes de enero en Andalucía, que reflejan un aumento "previsible" del desempleo asociado a factores estacionales, aunque ha subrayado que se trata de la menor subida en un mes de enero desde 2005 y que la comunidad mantiene niveles de paro inéditos desde 2008.

Blanco ha enmarcado que el inicio de año suele traer consigo un incremento del desempleo "desde hace 21 años", debido al final de las contrataciones vinculadas a la campaña navideña y al cierre de la campaña del aceite, factores que tradicionalmente elevan el paro en este periodo. "Aunque sea previsible, esta subida tenemos que valorarla de forma negativa", ha reconocido.

En concreto, en enero el paro aumentó en Andalucía en 8.046 personas, lo que supone un incremento del 1,3% respecto al mes anterior. Pese a ello, la consejera ha señalado que el aumento ha sido un 32% inferior al registrado en enero de 2025 y constituye la menor subida en términos absolutos en un mes de enero desde 2005.

Por sectores, el desempleo bajó en construcción y entre las personas sin empleo anterior, pero estos descensos no fueron suficientes para compensar las subidas registradas en servicios y agricultura, así como un ligero incremento en la industria.

Con este repunte mensual, el número total de personas desempleadas en Andalucía se sitúa en 591.103, la cifra más baja desde julio de 2008 y por debajo de la barrera de las 600.000 personas, nivel que se mantiene desde junio del año pasado salvo el mes de octubre.

Blanco ha incidido además que en enero el paro aumentó en todas las comunidades autónomas excepto en Baleares.

En términos interanuales, la consejera ha destacado que el paro sigue descendiendo "con mucha fuerza" en Andalucía, con 55.000 personas menos en las listas del desempleo respecto a hace un año.

Según Blanco, Andalucía lidera a nivel nacional la caída del paro en términos absolutos en el último ejercicio, aportando el 35% del descenso total registrado en España. Además, el desempleo interanual encadena ya 57 meses consecutivos de bajada desde mayo de 2021.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Andalucía ha creado 71.772 nuevos cotizantes en el último año, situándose como la cuarta comunidad con mayor incremento, por detrás de Madrid, Cataluña y Comunitat Valenciana.

No obstante, en enero la afiliación descendió en 41.461 cotizantes, una tendencia que también se produjo en el conjunto del país por motivos estacionales.

Blanco ha destacado que Huelva fue la única provincia de España que creó empleo en enero, con 3.275 nuevos afiliados.

Asimismo, ha puesto en valor que Andalucía sigue liderando el emprendimiento en España con 589.814 trabajadores autónomos, lo que supone 8.897 más que en 2025, aunque 2.921 menos que en diciembre.

A juicio de la consejera, los datos confirman un mercado laboral marcado por la estacionalidad propia de enero, pero con una evolución "más sólida que en ejercicios anteriores".

Pese al repunte coyuntural del paro, Blanco ha subrayado que Andalucía encadena casi cinco años de descenso interanual y mantiene niveles de desempleo que no se veían desde 2008.

"La comunidad está resistiendo mejor los efectos estacionales y avanzando en la creación de empleo, consolidando una tendencia positiva que permite mirar al futuro con confianza, sin bajar la guardia ni caer en la autocomplacencia", ha concluido, al tiempo que ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz con el empleo y el crecimiento económico.