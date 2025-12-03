La Junta concede más de 120 millones en incentivos para impulsar 460 proyectos empresariales en Andalucía

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España. - JOAQUÍN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha subrayado este miércoles el "esfuerzo transformador de la Junta" durante los últimos años para fortalecer el tejido productivo y acompañar a los sectores económicos de Andalucía. Para ello, ha adelantado, se han concedido a través de Andalucía Trade más de 120 millones de euros en incentivos empresariales vinculados innovación y mejora de la competitividad a 460 proyectos, que han movilizado un total de 254 millones de euros de inversión privada.

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento andaluz, Carolina España ha reivindicado el trabajo que está llevando a cabo el Gobierno de Juanma Moreno para "convertir a Andalucía en un referente de crecimiento y creación de empleo en España".

En ese camino ha sido "fundamental" el papel de la Agencia Andalucía TRADE, que en apenas dos años y medio ha apoyado cientos de proyectos, convirtiéndose en la mayor agencia regional de desarrollo económico de España y una de las mayores de Europa, con presencia en 75 países de los cinco continentes".

Así, ha señalado que todos los instrumentos diseñados para fortalecer el tejido productivo, incentivar el crecimiento de las empresas y mejorar su competitividad en materia de I+D+i de investigación industrial y desarrollo experimental permitirán a la Consejería "movilizar hasta 2027 más de millones de euros en inversión privada".

En este sentido, la consejera ha puesto el acento en una de las "herramientas pioneras" puesta en marcha por la Junta, el Club MidMarket Andalucía Trade, "una iniciativa destinada a acompañar a las empresas de tamaño intermedio en su crecimiento" a través de un foro que integra encuentros, servicios, acciones y nuevas vías de financiación.

Estas empresas podrán acceder a instrumentos financieros de la Junta de Andalucía por valor de 136 millones de euros, según ha explicado la consejera andaluza de Economía, quien ha destacado, dentro de esta partida, la puesta en marcha de un nuevo Fondo para Tecnología Estratégica en Andalucía, dotado con 30 millones de euros para proyectos innovadores en tecnologías digitales, tecnologías limpias y biotecnología.

En respuesta a una pregunta parlamentaria, Carolina España ha señalado que "los datos no engañan, y hoy Andalucía crece por encima de la media nacional y duplica su crecimiento con la Zona Euro".

"Lideramos el ritmo de creación de sociedades mercantiles a un nivel que multiplica casi por cuatro la media nacional, y mantenemos las cifras de desempleo más bajas de los últimos 17 años", ha apuntado, recordando que "el mes pasado se crearon 15.000 empleos cuando España destruyó 14.000 empleos".

"Y nos hemos convertido en una tierra muy atractiva para la inversión, como prueba la inauguración esta semana de la fábrica de la empresa Pilatus, una empresa suiza para fabricar aviones, y lo hace aquí, en Andalucía, en la provincia de Sevilla, donde van a llegar a medio plazo a la contratación de 500 empleos", ha apuntado la consejera, para resaltar que estos avances "no son casualidad, sino el resultado de una política económica decidida que hace avanzar a Andalucía".

"Aquí las empresas son nuestras aliadas y nos proponemos apoyarlas sin descanso", ha insistido, frente a unas políticas nacionales que, según ha señalado, "están asfixiando a los autónomos y a los sectores productivos con una carga fiscal insostenible", en alusión a las protestas que el pasado fin de semana sacaron a las calles de todo el país a miles de trabajadores autónomos.

"El modelo de Sánchez y Montero es un modelo que está vaciando los pequeños comercios, cerrando tiendas de barrio, desapareciendo la clase media empresarial", ha reprochado Carolina España.

En este punto, ha contrastado las políticas puestas en marcha por la Junta con las adoptadas por el Gobierno central o las que propone el PSOE, "a los que solo se le ocurre subir los impuestos".

Así, ha puesto de ejemplo las enmiendas parciales presentadas por el PSOE andaluz a los Presupuestos para 2026, que "quieren recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones y volver al infierno fiscal que había en Andalucía".

La consejera se ha referido además a la "humillación de ver a un presidente del gobierno arrastrarse para conceder nuevos privilegios al independentismo".

"Ya son decretos a la carta para seguir un día más en la Moncloa. cesiones que nos van a salir muy caros los andaluces", ha lamentado, para cuestionar que haya una andaluza, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, "sentada en el Consejo de Gobierno y entregada al independentismo en vez de atender las necesidades de nuestra tierra".