Andalucía constata el "fracaso del modelo Montero" de financiación: "No da una y hasta socialistas le dan la espalda"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, interviene en el acto de presentación de la candidatura de la ciudad de Granada a la Agencia Estatal de Salud Pública. A 15 de enero de 2026, en Granada (Andalucía, España). El Consejo de G - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado este jueves que ayer se constató, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el "fracaso del modelo Montero" de financiación autonómica, apuntando que la ministra de Hacienda "no da una" y consiguió hasta que "socialistas le den la espalda" por el documento que ha puesto sobre la mesa.

En declaraciones a los medios de comunicación en Granada, Sanz ha señalado que el modelo de financiación que María Jesús Montero "ha negociado sólo con el independentismo" catalán y que ha "ocultado" a las comunidades autónomas está "abocado al fracaso".

Ha manifestado que Montero "va de fracaso en fracaso", y "no da una y hasta los socialistas ya le dan la espalda". "Montero ha conseguido lo imposible, tener a todas las comunidades autónomas en contra, a excepción de Cataluña porque, lógicamente, es un modelo que era privilegio para el independentismo y perjudicial para la igualdad y la solidaridad interterritorial".

Según Sanz, con este modelo, Andalucía "sigue estando entre las cinco comunidades autónomas peor financiadas": "Andalucía siempre pierde con Montero".

"El modelo Montero es tan malo que no le gusta a nadie; solamente le gusta a los socialistas catalanes y a los independentistas, pero no le gusta ni al resto de socialistas ni por supuesto a las comunidades autónomas", ha señalado Sanz, apuntando que esa es la "realidad".

Ha insistido en que Andalucía reclama "una financiación justa que se negocie por todos y no que se negocie con uno y los demás nos quedemos con las sobras".

Frente a la "opacidad" y la "arbitrariedad", Sanz ha reclamado que se diseñe un nuevo modelo de financiación "desde el consenso entre todas las comunidades autónomas y no a sus espaldas".

Ha denunciado que Montero ha dejado "tirados a los andaluces", demostrando que "lo único que le importa es salvar el sillón a (Pedro) Sánchez", poniendo sobre la mesa un modelo de financiación que es un "traje hecho a medida del independentismo catalán para que Salvador Illa saque sus presupuestos y se mantenga en el sillón" al frente de la Generalitat catalana.

Sanz ha insistido en la "nueva tradición a Andalucía de la señora Montero", que va "de fracaso en fracaso". "Andalucía siempre pierde con Montero, que demuestra que está rendida al independentismo catalán", ha indicado.