La Junta convoca los Premios Meridiana a las mejores trayectorias en defensa de la igualdad

Los Premios Meridiana, que concede anualmente la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), reconocerán en 2026 la trayectoria de aquellas personas, colectivos, entidades o instituciones que hayan contribuido y destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres mediante 10 categorías y el premio de honor Carmen Olmedo Checa.

Estos galardones se entregan en un acto público en el marco del Día Internacional de las Mujeres. La resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), que firma la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, establece que el plazo de presentación de las candidaturas comienza hoy y finaliza el próximo 24 de febrero, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

A estos premios, que celebran su 29 edición, pueden optar aquellas personas mayores de edad, colectivos, entidades o instituciones, tanto públicas como privadas, que con su trayectoria o labor hayan contribuido y destacado al fomento de la igualdad de género. Los galardones cuentan desde la pasada edición con diez modalidades, al incorporarse dos categorías que reconocieran, por un lado, el fomento de la igualdad en el medio rural y, por otro, la conciliación y la corresponsabilidad; además se incluyó también con identidad propia la modalidad de producción artística o cultural y la deportiva.

De esta forma, los premios se distribuyen en iniciativas que promuevan la educación en valores para la igualdad, iniciativas en el ámbito de la comunicación que fomenten el valor de la igualdad, iniciativas en favor de la inclusión social para la igualdad, iniciativas empresariales y de emprendimiento para la igualdad, iniciativas de producción cultural que promuevan el valor de la igualdad, iniciativas deportivas que favorezcan la igualdad, iniciativas contra la violencia de género, iniciativas para la conciliación y la corresponsabilidad, iniciativas que fomenten la igualdad en el medio rural e Iniciativas para el fomento de la ciencia y la innovación en la mujer.

Asimismo, también podrá otorgarse el premio de honor Carmen Olmedo Checa, por consideración del jurado, "a personas o entidades por su especial trayectoria feminista en defensa de los derechos humanos de las mujeres".

El plazo de presentación de candidaturas está abierto y termina el 24 de febrero, salvo para las personas miembros del jurado, que podrán proponerlas en la sesión que celebren para el fallo de los premios.

Las candidaturas podrán ser propuestas por cualquier persona o entidad, pública o privada, no pudiendo postularse a sí mismas. Las solicitudes irán dirigidas a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer y se presentarán preferentemente en el Registro General del IAM, sito en la calle Doña María Coronel, 6, de Sevilla, o en la Oficina Virtual del Instituto Andaluz de la Mujer, sin perjuicio de que puedan presentarse en los registros de los demás órganos.

Las solicitudes deberán ir acompañadas, al menos, por el formulario de solicitud, la memoria justificativa de los méritos y razones que han motivado la presentación de la candidatura, así como currículo vitae y/o memoria del proyecto o actividad desarrollada por la persona, colectivo, entidad o institución candidata; así como la relación de personas físicas o entidades públicas o privadas que avalan la candidatura.

El formulario para la presentación de candidaturas se puede obtener en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer, en la sede central y en sus Centros Provinciales de la Mujer.

El jurado será el encargado de evaluar las candidaturas propuestas y está compuesto por una presidencia, que ostenta la directora del Instituto Andaluz de la Mujer; una vicepresidencia, que recae en la persona titular de la Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad; y las vocalías, integradas por las personas titulares de las asesorías de programas de los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer en Andalucía y la persona que ostenta la vicepresidenta segunda del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.

Los premios se harán públicos mediante una resolución, pudiendo ser compartidos cuando los méritos reconocidos a las candidaturas así lo aconsejen, y ser declarados desiertos cuando las candidaturas no presenten los méritos suficientes. Los galardones consistirán en una escultura en cuya base aparecerá escrito Premios Meridiana 2026.