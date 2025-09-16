La Junta critica que el Estatuto Marco de Sanidad se elaboró "sin contar con las CCAA" y pide una financiación extra

Archivo - La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha criticado este martes el borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad, al considerar que "no tiene una viabilidad jurídica ni económica" y que fue elaborado sin contar con las comunidades autónomas.

Así lo ha señalado al ser preguntada sobre las manifestaciones de los profesionales sanitarios en contra del borrador del Estatuto Marco, tras la inauguración del acto 'Treinta años de memoria compartida', con el que la Confederación Andaluza de Alzheimer (Confeafa) conmemora su 30º aniversario.

Hernández ha explicado que el documento "entra en conflicto con las competencias de las comunidades autónomas" y ha destacado que "la mayoría de las comunidades estamos de acuerdo en que necesitamos una financiación extra para poner en marcha ese Estatuto Marco".

La responsable autonómica ha manifestado que es necesario "modernizar y modificar el Estatuto Marco", ya que es "un documento de hace muchos años que ya no da respuesta a la situación actual de las profesiones sanitarias". Sin embargo, ha subrayado que "la vía no es esta" de tramitación.

Así, ha pedido al Ministerio de Sanidad que "replantee" la propuesta, argumentando que "divide a todas las categorías" y que el objetivo final debe ser "trabajar todos para prestar una mejor asistencia sanitaria". Además, ha pedido disculpas a la población por las posibles molestias que puedan causar las manifestaciones de los profesionales.

Hernández ha defendido la legitimidad de las protestas de los profesionales sanitarios, señalando que "aunque estas manifestaciones van a causar incomodidades en la población, entendemos que es muy importante que se revise el estatuto marco".