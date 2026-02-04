Andalucía critica "falta de información" del Gobierno, sin "plazo" para reabrir la Alta Velocidad con Madrid

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. A 04 de febrero de 2026 en Sevill - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha criticado este miércoles la "falta de información" que sigue habiendo desde el Ejecutivo central sobre las "causas" del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido el 18 de enero, y que además ya ni siquiera dé un "plazo" para la reapertura de la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, que quedó suspendida como consecuencia del suceso.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno andaluz, la portavoz de la Junta, Carolina España, ha criticado que el ministro de Fomento y Movilidad Sostenibles, Oscar Puente, llegara ayer a "culpar" del nuevo retraso en la apertura de la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid al temporal que está azotando a la comunidad, lo que es "sorprendente".

"Ayer se produjo la tercera rectificación por parte del ministro en cuanto a la fecha de apertura de esta línea ferroviaria", según España, quien ha apuntado que primero se dio el 2 de febrero como fecha de reapertura, luego se retraso al 7 de febrero, y ahora ya "no tenemos plazo".

"Es verdad que hasta que no estén los trabajos completados no se puede abrir la línea, pero el ministerio tiene que actuar con rapidez", ha indicado España, quien ha aludido a los "perjuicios" económicos que el cierre de esa línea está ocasionando en la hostelería y el turismo de Andalucía, que "no puede seguir aislada de Madrid por tren".

Para España, el ministro "debe hacer algo de autocrítica y dejar de echar balones fuera", y ha advertido de que "ya vendrá también la depuración de responsabilidades". Ha indicado que mientras en Cataluña se ha producido "dos ceses de altos cargos" por el reciente accidente de Rodalíes en Barcelona, donde murió un maquinista sevillano, con el trágico accidente de Adamuz, "ni ceses ni respuestas".

Carolina España se ha referido a "inquietud" que produce la "falta de información clara" por parte del Gobierno central "sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz", y los "andaluces tienen derecho a conocer la verdad" y, sobre todo, "no pueden coger los trenes con miedo".

"Han pasado más de dos semanas desde el fallecimiento trágico de 46 personas y la única respuesta que se nos ha dado desde el Gobierno central es más incertidumbre, porque cada vez que comparece el ministro Puente nos queda menos claro el mensaje: Que si ahora es culpa de (Mariano) Rajoy, del tiempo o del cambio climático", ha indicado la portavoz de la Junta, para quien los pronunciamientos del ministro son un "insulto a la inteligencia de los ciudadanos".

Ha indicado que las víctimas "quieren conocer la verdad, que se les explique qué sucedió y desde luego que se pongan todas las medidas que sean necesarias para que este trágico suceso no vuelva a suceder jamás".

"Reclamamos conocer la verdad, por justicia para las víctimas", ha insistido Carolina España, quien ha exigido una revisión completa de la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, al igual que se está haciendo en la línea entre Madrid y Barcelona.

Además, ha preguntado "qué pasó con esos fondos que llegaron de la Comisión Europea, de más de 110 millones de euros, supuestamente para modernizar la línea ferroviaria Madrid-Sevilla", después de las advertencias de informes sobre que "estaba obsoleta".