Junta critica falta de información de Gobierno con pulseras de maltratadores y sondea su repercusión con las Audiencias

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha criticado este viernes que en el caso de las pulseras que portan los maltratadores, con la falta de acceso a información tras un cambio en la empresa adjudicataria de este servicio, "no hemos sido informados en ningún caso, ni la Consejería de Justicia, ni mi compañera, la consejera de Inclusión Social, de este fallo de seguridad".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla tras asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia Provincial, Álvaro Martín, Nieto ha sostenido que "el hecho en sí tiene muchas afecciones y todas son preocupantes" por cuanto ha advertido de que se pone en riesgo "la protección de mujeres víctimas de violencia de género".

Ha indicado que "estamos solicitando más información" y tras precisar que "nuestro acceso a esa información es más compleja", en función de las competencias que ostenta la Junta de Andalucía, ha explicado que "le hemos pedido a los presidentes de las ocho audiencias provinciales que analicen esa realidad" y corroborar, entonces, "si se ha producido algún caso en las ocho provincias de Andalucía".

El titular de Justicia ha apelado a la existencia de un pacto de Estado, que comporta que "haya recursos e información leal, permanente", para lamentar entonces que "los recursos han fallado y la información no ha existido", por lo que seguidamente ha esgrimido que "no le acepto ni a la ministra ni a nadie que le quite relevancia a que las mujeres se queden en esa situación de desprotección, sea el 1% o sea una mujer la que se quede sin esa protección".

Nieto ha explicado sobre la repercusión en Andalucía de este problemas con las pulseras de los maltratadores que la referencia que tiene el Gobierno andaluz es "una advertencia de la Fiscalía de Granada", que, en su memoria, ha aludido a este asunto, antes de insistir en que, con independencia del número de afectadas, la exigencia a los ministerios del Interior, de Justicia, de Servicios Sociales que "tiene la obligación de salvaguarda" de esa información.

"Esto no se puede meter debajo de la alfombra, no se puede mantener fuera del conocimiento de otras Administraciones que estamos obligadas y que estamos contribuyendo a proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y que hemos sido apartadas, ignoradas cuando se ha producido una situación que el Ministerio de Interior conocía y al resto no nos han informado", ha sostenido el consejero de Justicia.

Ha esgrimido la necesidad de conocer qué ha ocurrido por cuanto ha argumentado que "si no lo analizamos, si no depuramos responsabilidades, puede volver a ocurrir", para reclamar entonces que "esto no lo vamos a permitir, dejar otra vez sin protección a mujeres vulnerables", con la idea de que "las pulseras en muchos casos son su salvavidas".

Cuando se le ha preguntado a Nieto si el problema está resuelto, ha reiterado que "no tenemos constancia ni de que existía, ni de por qué se ha producido", para subrayar que la fuente de información es la Memoria de la Fiscalía General.

Ha advertido de que "todavía no hemos oído al ministro de Interior, que es el auténtico responsable de esta situación", a quien ha instado a "dar explicaciones de por qué en un cambio de contrato tiene que estar garantizado el respaldo de los datos", por lo que ha lamentado que "no se ha hecho bien y la consecuencia es la que todos conocemos".