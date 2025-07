La Junta ha dado ya pasos "suficientes y necesarios" para que Granada y Jaén puedan ofertar los títulos rechazados

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha defendido este martes en comisión parlamentaria que su departamento ha dado ya los pasos "suficientes y necesarios" para que las universidades de Granada y Jaén puedan ofertar los títulos que les han sido recientemente rechazados --Inteligencia Artificial e Ingeniería Biomédica--. Para ello ha decidido habilitar un periodo extraordinario para evaluar, en primer lugar, los títulos que han sido denegados. Para ello, las instituciones académicas deberán presentar sus propuestas en la primera quincena de septiembre con el fin de que puedan resolverse en el mes de diciembre.

En esta línea, ha detallado que se ha constituido ya la comisión de reclamaciones, y, por otro lado, el proceso de informe previo se va a "acelerar" al mes de septiembre para que las universidades que tienen informe desfavorable puedan presentar la verificación ya desde el propio septiembre, sin tener que esperar al mes de enero para ponerla en marcha.

El consejero de Universidad ha subrayado que la capacidad investigadora de la Universidad de Granada en Inteligencia Artificial --cuyo título se le ha denegado porque se proponía su adscripción a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla-- es "incuestionable" y ha recalcado que el punto débil en el caso de la propuesta de Ingeniería Biomédica de Jaén es el hecho que se trata de una titulación dual que requiere de "una serie de convenios que tienen que ser firmados previamente entre las universidades y las empresas". Convenios que "no eran suficientes como para garantizar la viabilidad de esta modalidad".

En cuanto a las críticas de los grupos de la oposición de privatización y desmantelamiento del sistema público universitario, Gómez Villamandos ha defendido que "no es una cuestión de pública o privada, sino de si las memorias de verificación se ajustaban a una serie de criterios o no se ajustaban a ellos". "La universidad pública tiene argumentos académicos de investigación para defenderse y poner encima de la mesa y no argumentos ideológicos. ¿Qué complejo tiene que tener la universidad pública frente a la privada? Es que no lo entiendo. Ese debate solamente nace de la mediocridad o de la ideología, porque cuando tú eres potente, eres sólido, como lo son las universidades públicas, con poner lo que valen encima de la mesa, todo lo demás está dicho".

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado que la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) ejerce sus funciones de evaluación y acreditación, entre otras de títulos universitarios, "con imparcialidad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico e independencia", al tiempo que ha defendido que las decisiones adoptadas por esta entidad cumplen con el estándar europeo".

En su intervención parlamentaria, ha explicado que la normativa europea exige que, para que una titulación tenga validez en la UE, se someta a un proceso de verificación independiente y externo del que no pueden formar parte "ni la Junta, ni las universidades andaluzas, ni su profesorado". Esta labor la desempeña en Andalucía ACCUA, que ha tramitado entre 2024 y 2025 en sus diferentes actividades de evaluación y acreditación en el ámbito universitario y científico un total de 25.770 expedientes.

El titular de Universidad ha desgranado el procedimiento seguido por la agencia andaluza en la verificación de las titulaciones universitarias, asegurando que cuenta con más de un centenar de evaluadores independientes, todos ellos profesores de universidades de fuera de Andalucía, cuya identidad e información es pública. "A éstos no los elige la Junta de Andalucía, ni tiene contacto alguno con ellos", ha apostillado. Esos evaluadores conforman comisiones, integradas por diez o más miembros, que son las que se encargan de aprobar o rechazar las propuestas de los títulos.

Una vez que las titulaciones obtienen el informe favorable, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se encarga de inscribirlas en el registro y se pueden comenzar a impartir las clases. Si son informadas desfavorablemente, las instituciones académicas afectadas pueden recurrir ante el Consejo de Universidades y se remiten a la comisión de reclamaciones de ACCUA.

José Carlos Gómez Villamandos también ha puesto de relieve que ACCUA se reforzará con la incorporación de dos nuevos funcionarios para cubrir los puestos de subdirección de evaluación y acreditación y de apoyo técnico a las comisiones independientes de evaluación. Con ello se pretende fortalecer la capacidad operativa de ACCUA y dar respuesta a la creciente carga de trabajo que se está produciendo en la entidad. Además, se prevé poner en marcha otras medidas destinadas a ampliar y optimizar los recursos humanos de la agencia.

Gómez Villamandos ha señalado que el sistema público universitario andaluz ha sometido a proceso de verificación un total de 63 titulaciones pertenecientes a la nueva programación, de las que 13 son grados, 40 son másteres y diez, doctorados. De ese cómputo global, 50 (9 grados, 35 másteres y seis doctorados) han recibido informe positivo para su impartición en el curso 2025-2026, si bien hay dos enseñanzas que finalmente han sido aplazadas un curso por las propias universidades promotoras.

En cambio, han sido informados negativamente dos títulos coordinados por la Universidad de Granada (UGR): el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y el grado en Ingeniería Biomédica. También dos másteres coordinados por la Universidad de Córdoba (UCO): el de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (en el que también participa la de Jaén) y el de Enseñanzas Artísticas de la Música; así como el máster en Intervención e Investigación Logopédicas y el doctorado en Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga (UMA).

Este listado se completa con el programa de doctorado en Arquitectura coordinado por la Universidad de Sevilla en colaboración con la UGR y la UMA; y con el máster en Inteligencia Artificial y Big Data Aplicada a Ciencias de la Salud de la UNIA, que lo llevaría a cabo en cooperación con la UGR. A esas 63 formaciones universitarias procedentes del sistema público, hay que añadir otras quince de instituciones privadas también de la nueva programación académica, de las que finalmente han sido respaldadas once.

EL PSOE PIDE DIMISIONES Y EL PP, QUE SE DEJE DE "POLEMIZAR"

El grupo parlamentario socialista ha pedido la dimisión del consejero, al que ha afeado su actitud de "trágala" con el fin de "hacer méritos con el presidente de la Junta", "erosionando la universidad pública como lo han hecho con la sanidad". "Los rectores no son los gerentes del SAS. Les han salido peleones", ha ironizado el PSOE-A. En la misma línea, Por Andalucía ha calificado de "muy muy deficiente" la gestión de la Consejería de Universidad.

En las filas de Vox, se ha cuestionado el "alegato" en favor de la independencia de la Agencia de la calidad universitaria tras las palabras del presidente de la Junta en el último Pleno, en las que Juanma Moreno se mostraba convencido de que en el caso de Granada se arbitrarían soluciones para poder ofertar el título de Inteligencia Artificial.

El grupo parlamentario 'popular' ha pedido a los socialistas que "dejen de polemizar" con un asunto en el que Granada, además, "tiene la oportunidad de ofertar la titulación. Sólo tiene que cambiar la adscripción, y confiamos en que lo haga".