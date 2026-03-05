La Junta defiende un aumento de beneficiarios de la dependencia en Granada en un 85% en los últimos años

La consejera de Inclusión Social, Loles López, en comisión parlamentaria el pasado febrero - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha defendido este jueves que la Junta de Andalucía ha aumentado el número de beneficiarios de la dependencia en la provincia de Granada en un 85,1 por ciento desde que el PSOE salió del Gobierno andaluz.

En respuesta a una pregunta de la parlamentaria socialista Olga Manzano en la comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Parlamento andaluz sobre solicitudes de revisión de grado de dependencia en la provincia de Granada, López ha defendido que trabaja en esta materia "resolviendo el caos que ha montado" el Gobierno central.

"Desde que ustedes no están, las prestaciones en Granada las hemos aumentado un 124,6 por ciento", ha indicado también a Manzano la titular andaluza de Inclusión Social, quien ha dado datos por otro lado de la financiación de la Junta al servicio de la ayuda a domicilio que presta el Ayuntamiento en la capital granadina y la Diputación a través de los consistorios de los municipios pequeños.

A este respecto, en la capital, la última liquidación de 2018 fue de 10,2 millones de euros, mientras que la de diciembre de 2025 ha sido de "más del doble", de 23,1 millones. En cuanto a la Diputación, en el último ejercicio del PSOE al frente de la Junta, fue de 32,8 millones y la última liquidación del año pasado de 91,9 millones, "casi el triple", ha añadido López.

También se ha preguntado "qué pasaba con los mil ancianos granadinos que murieron sin recibir la ayuda a la dependencia que se habían concedido desde el año 2012". "En aquel tiempo, los cajones estaban muy llenos de expedientes de este tipo", ha remachado López, quien ha afeado al PSOE que no apoyara la petición al Gobierno cental de pagar "el 50 por ciento de la dependencia, como lo hace al País Vasco".

El PSOE por su parte ha acusado de "pura opacidad" a López, quien, según ha indicado la parlamentaria Olga Manzano, "tampoco contestó" a la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores tras un escrito en que, entre otros datos, le pedía el pasado diciembre "cuántas personas habían fallecido" sin haber recibido la revisión entre 2022 y 2025.

Manzano ha lamentado asimismo lo que ha denominado "excusas que son impropias de una Administración" que señala ser "tan moderna como es la Junta de Andalucía" y ha afeado a la consejera que "su modelo ha fracasado", preguntándose también "dónde quedan sus discursos triunfalistas".