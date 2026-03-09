La Junta defiende haber invertido 1,4 millones en el CEIP Antonio Machado de Peal de Becerro (Jaén)

Archivo - Imagen del calzado de un escolar. - COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLOGOS DE ANDALUCÍA

JAÉN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha defendido que ha destinado 1,4 millones de euros desde 2019 a la mejora de infraestructuras y equipamiento del CEIP Antonio Machado de Peal de Becerro (Jaén), en respuesta a las críticas del PSOE sobre su gestión en los últimos seis años.

El Ejecutivo andaluz ha detallado que esta partida se ha invertido en la reparación de patologías, la construcción de un aula de educación especial, equipamiento, los programas Plan Mejora Tu Centro Confort Térmico, Plan Mejora Tu Centro Equipamientos y Mejora de Instalaciones, material inventariable y la transformación de espacios educativos dentro de Ecodigedu.

Asimismo, ha destacado que esta inversión asciende a más de tres millones de euros en el municipio, repartidos entre el IES Almicerán, Nuestra Señora de la Encarnación, SEP Federico García Lorca y el propio CEIP Antonio Machado.

La Junta ha defendido que su compromiso con este centro es "firme, como así se ha trasladado en diversas ocasiones al equipo directivo e incluso al Ayuntamiento de la localidad". Además, ha subrayado que, según la información proporcionada "en tiempo y forma" al centro, ya se ha finalizado la licitación del proyecto de obra para la sustitución de espacios en el CEIP Antonio Machado.

El siguiente paso, que se realizará próximamente, será la adjudicación de la obra, una iniciativa clave en la planificación de la Consejería, con un presupuesto cercano a 950.000 euros, que permitirá la creación de aularios destinados al alumnado de Educación Infantil. Paralelamente, la Junta ha autorizado para el curso escolar 2026/27 el servicio de aula matinal en el CEIP Antonio Machado.