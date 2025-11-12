Junta defiende un Presupuesto de 2026 "de la nueva normalidad" y la "estabilidad" y pide a oposición estar "a la altura"

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha defendido este miércoles ante el Pleno del Parlamento el proyecto de ley de Presupuestos andaluces para 2026, que asciende a 51.597,9 millones, como el de la "nueva normalidad" y el que sigue garantizando la "estabilidad" en la comunidad y ha pedido a los partidos de la oposición, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, que estén "a la altura" del momento.

España ha abierto el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos que acoge este miércoles el Parlamento y en el que los cuatro grupos de la oposición defenderán sus respectivas enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución del texto al Consejo de Gobierno.

Carolina España ha manifestado que el Presupuesto andaluz es la "fijación del rumbo en la que se recogen los compromisos de un gobierno con su gente": "Es la traducción de los valores políticos en dinero real, en servicios reales y en oportunidades reales para nuestros conciudadanos".

Ha indicado que hoy Andalucía es una comunidad "que se respeta y que se admira, y los andaluces están orgullosos de su tierra y tienen vocación de liderazgo en toda España", lo que es "resultado de un proyecto político serio, estable y con propósito".

España ha defendido que el presupuesto de 2026 "garantiza estabilidad" y lo contrario sería "incertidumbre, parálisis y el retroceso" y "no lo vamos a permitir".

Ha destacado que el presupuesto de 2026 "es la expresión de esa nueva normalidad" que existe en Andalucía, con inversiones en políticas sociales, sanidad, educación e independencia "como nunca jamás antes se habían hecho".

La consejera ha destacado además que "elaborar este presupuesto ha sido un ejercicio de responsabilidad en medio de una incertidumbre generada por la inacción del Gobierno de España", que no ha presentado Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

Ha indicado que "no sabemos cuál será el límite de gasto del estado para 2026, no tenemos presupuestos generales del estado, no se han fijado los objetivos de déficit y de deuda, no se ha publicado el informe de situación de la economía española, no se ha enviado a Bruselas el plan presupuestario de 2026 y no se ha traspuesto la directiva marco presupuestaria europea", pero, a pesar de ello, Andalucía presenta "sus presupuestos con equilibrio presupuestario, déficit cero y responsabilidad".

Andalucía contará en 2026 con el presupuesto "más alto de la historia", que "permite fortalecer la inversión en sanidad, educación y dependencia; reforzar las políticas de empleo, para autónomos y de vivienda, e intensificar la transformación energética, las infraestructuras hidráulicas y la sostenibilidad, y mantener el compromiso con el municipalismo andaluz", según ha expuesto.

Ha manifestado que el Gobierno andaluz del PP-A está "abierto al diálogo y al acuerdo", de manera que está dispuesto a escuchar las propuestas de los grupos de la oposición, a los que ha animado a que presenten enmiendas parciales al Presupuesto --que superará el debate de totalidad en virtud de la mayoría absoluta del PP-A en la Cámara-- que puedan mejorarlo.

"Este año casi se lo pido con más ahínco que nunca porque no corren buenos tiempos para la política con mayúsculas, la que reconoce los problemas, los diagnostica, los afronta y los soluciona", ha expresado España, quien ha indicado que "hoy más que nunca los ciudadanos necesitan de nosotros para mejorarles la atención médica y para ofrecerles una mejor educación que les coloque en el futuro puesto de trabajo".

"No queremos que los problemas de los andaluces o sus legítimas ambiciones por un futuro mejor se queden estancadas", ha indicado la consejera, quien ha indicado que sería muy positivo para esta comunidad ver que "todos los grupos parlamentarios supimos estar a la altura y supimos darle a los andaluces lo que ellos se merecen".

Durante su intervención, la consejera ha expuesto que el gasto social "representa algo más de 32.000 millones de euros, el 63% del presupuesto total", de manera que "dos de cada tres euros van destinados a gasto social".

"Tenemos un gran sistema sanitario y con este Gobierno es más público y universal que nunca", ha señalado España, detallando que la sanidad recibe un total de 16.265,9 millones, lo que supone un crecimiento del 6,6 respecto al presupuesto de 2025, "más de mil millones de euros adicionales y el 31% del presupuesto total de la Junta".

"Para que no se nos olvide, en el año 2018 (último de un gobierno del PSOE-A), se destinaron 9.830 millones a la sanidad, y ahora un 65% más", ha indicado la consejera, añadiendo que el número de profesionales sanitarios alcanza la cifra de los 130.000, y el gasto sanitario por habitante alcanza los 1.887 euros, un 61% más respecto a 2018.

Ha añadido que las inversiones en infraestructuras sanitarias crecen respecto a 2025 y ascienden a un total de 587 millones, con proyectos en todas las provincias.

En cuanto a las políticas de educación, ha explicado que reciben un total 11.186 millones, incluyendo el programa de financiación de las universidades. Ha destacado que las ayudas a las familias, superan los 956 millones, lo que supone un crecimiento de más del 50% respecto al año 2018, lo que representa una ayuda media por alumno de 860 euros al año, la más alta de toda España.

CONTENIDO DEL PRESUPUESTO Dos de cada tres euros del presupuesto andaluz se destinan a políticas sociales, y la mitad de ese gasto a Sanidad, que alcanza 16.265,9 millones de euros, un incremento de 1.016,3 millones (+6,6%) respecto a 2025. Desde 2018, el presupuesto sanitario ha crecido en un 65,4%, según la Junta, que ha destacado que una parte del presupuesto sanitario está destinado a la incorporación de 4.371 nuevos profesionales sanitarios, incluidos 478 nuevos MIR, de los que unos 1.200 serán médicos.

Por su parte, la Educación contará con un montante total de 11.186,4 millones, 284,4 millones más que el pasado año y un 48% más que en 2018. Se incorporarán 3.459 nuevos docentes y se ampliará la oferta de Formación Profesional y la gratuidad del segundo ciclo de infantil. En Dependencia, la partida sube un 12%, hasta los 2.610,6 millones de euros, y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad aumenta su presupuesto global un 9,8%, muy por encima del crecimiento medio del Presupuesto.

Los Presupuestos 2026 mantienen el compromiso de los últimos años de "mejora de los servicios públicos esenciales, especialmente en materia de atención a la dependencia", según la Junta, que ha destacado que se trata de "la mayor apuesta por proteger a las personas vulnerables que ha hecho Andalucía".

Las políticas de vivienda reciben también "un fuerte impulso", con 763,3 millones de euros, un 38,7% más que en 2025 y casi el triple que en 2018.

En el plano más puramente económico, este presupuesto incrementa las políticas de apoyo al tejido productivo un 2,2%, hasta los 7.418,7 millones, cifra que supone 158,6 millones más que en 2025 y representa el 14,4% del total del Presupuesto.

Para Agricultura, Ganadería y Pesca, "pese a la caída de los fondos Feader", se han presupuestado 2.631,8 millones de euros, y a Investigación, desarrollo, innovación y digitalización se destinan casi 900 millones de euros (en concreto, 898,8 millones), según la Junta.

Además, el de 2026, según la Junta, será el presupuesto "más inversor de la historia de Andalucía", ya que el capítulo de inversiones alcanza los 6.413,8 millones de euros, un 10% más que en 2025 y un 73% más que en 2018. Los autónomos serán este 2026 grandes "protagonistas de las cuentas andaluzas", con 147,5 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 50% con respecto al año anterior (49 millones de euros más), según la Junta.