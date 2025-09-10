La Junta defiende el próximo acuerdo marco para conciertos sanitarios y el PSOE-A ve "nuevo robo a la sanidad pública"

La consejera de Salud, Rocío Hernández, este miércoles durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Hernández asegura que a partir del día 15 se ofrecerá cita con otro médico del centro de salud si el paciente no tiene con el suyo

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha defendido este miércoles durante una comparecencia en el Pleno del Parlamento de Andalucía que "el nuevo acuerdo marco para procedimientos quirúrgicos va a permitir continuar disminuyendo las listas de espera para cirugías y va a mejorar la gestión".

Hernández ha explicado que "los documentos de formalización del acuerdo marco ya están firmados por todas las empresas" y se ha recopilado la información que permitirá a las centrales provinciales planificarlos para mediados de septiembre, según una nota de la Junta.

La socialista Ángeles Férriz le ha dado la réplica para considerar que los 533 millones destinados a un nuevo concierto sanitario se trata de "este nuevo robo que le hacen ustedes a la sanidad pública", antes de recordar que ya se han "robado" más de 3.700 millones de la pública destinados a la privada y los resultados siguen siendo nefastos.

Ha sostenido la consejera de Salud que "el actual gasto en conciertos sanitarios se sitúa 4,9 puntos por debajo de lo que destinan de media las comunidades autónomas, el 8,6 %" y eso que "Andalucía dispone del presupuesto sanitario más alto de todas", para concluir que la gestión del actual Ejecutivo "blinda el sistema sanitario público de Andalucía por encima de todo".

En el caso de la Atención Primaria la consejera de Salud ha presentado como un anuncio el hecho de que "el próximo lunes, día 15, cuando un paciente pida cita por los canales externos habituales y no haya hueco en la agenda de su médico, el sistema ofrecerá de manera automática otras opciones dentro del mismo centro, optimizando todavía más el acceso a consultas y evitando demoras en la atención".

Ha defendido que el acuerdo marco propicia "una contratación más transparente y competitiva" y que asegura "la igualdad de oportunidades entre licitadores y la libre concurrencia", además de que "agiliza los procedimientos de contratación porque sirven para fijar con antelación las condiciones de futuras contrataciones".

"Todo está medido y preparado para dar respuesta a las necesidades de salud de la ciudadanía y a su bienestar", ha afirmado Hernández.

Ha defendido que el Gobierno andaluz destina este año 15.247 millones de euros a la sanidad, casi 1.000 millones más que en 2024 y 5.400 millones más que en el último presupuesto de la administración anterior.

"Nos acusan de desmantelar y privatizar la sanidad pública cuando más invertimos, más profesionales tenemos, más empleo se está estabilizando, cuando tenemos más y mejores infraestructuras y tecnología, más camas y más quirófanos, se realizan más cirugías y pruebas y destinamos menos a conciertos", ha subrayado.

EL 86% DE LAS INTERVENCIONES SE HACEN EN CENTROS PÚBLICOS

"El 86% de las intervenciones quirúrgicas se hacen en centros hospitalarios públicos", ha informado, mientras ha precisado que se acuden a los conciertos para los procedimientos más sencillos y que el resto de las cirugías se realizan en la red pública.

En cuanto a las intervenciones en el primer semestre de 2025 se han realizado más de 223.000 operaciones quirúrgicas, un 3% más que en el mismo periodo de 2024.

La consejera de Salud ha reivindicado que, a fecha 14 de julio, se haya reducido desde el final de 2023 en un 57% la lista de espera de pacientes en garantía fuera de plazo, un 15% en la lista total de pacientes y hasta 42 días en la espera media, pasando de 150 a 108.

Hernández ha ofrecido también un balance provisional del Plan Verano 2025 para señalar que hasta el 31 de octubre se han formalizado ya el 98,7% de los contratos previstos, 35.032 de las 36.500 contrataciones contempladas, con una duración media de dos meses y medio.

La consejera ha indicado en que la red pública ha mantenido su capacidad de respuesta en atención primaria y hospitalaria. "El Servicio de Salud Público de Andalucía funciona a pleno rendimiento y sigue absorbiendo más demanda asistencial con solvencia", ha afirmado Hernández, quien ha blandido que en julio se realizaron más de 28.600 intervenciones quirúrgicas, 600 más que en el mismo mes del año anterior.

En relación con la actividad sanitaria, Hernández ha destacado que "el Servicio Andaluz de Salud está operando más que nunca" y que "la actividad propia no baja, sino que crece: 8 de cada 10 operaciones se realizan en la red pública".

En ese mismo mes se realizaron 1,22 millones de consultas externas y más de 955.000 pruebas diagnósticas, lo que supone un incremento respecto al verano pasado. Entre enero y julio la actividad total de pruebas diagnósticas en el SAS creció un 6,7 % respecto a 2018, casi 500.000 pruebas más.

"Dentro de ese incremento global, las pruebas realizadas mediante conciertos supusieron sólo el 5,3 % del total", ha afirmado la consejera quien ha incidido en que "estos datos muestran que la gran mayoría de la actividad diagnóstica sigue realizándose en los recursos propios del sistema público y que el recurso al concierto tiene un carácter residual y complementario, orientado a garantizar agilidad en la asistencia y reducir tiempos de espera".

Durante su intervención, Hernández ha recordado también hitos recientes de la sanidad pública andaluza, como el primer trasplante cardíaco infantil por donación en asistolia en el Hospital Reina Sofía, la reconstrucción del clítoris a una mujer víctima de mutilación genital en el Virgen Macarena o la instalación de la primera resonancia magnética abierta de alto campo en un hospital público en España.

PSOE: "SACARLOS A USTEDES DEL GOBIERNO LO ANTES POSIBLE"

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha sostenido que la única medida para propiciar un cambio en la gestión de la sanidad pública andaluza es "sacarlos a ustedes del Gobierno lo antes posible" y se ha preguntado "qué más tiene que pasar para que ustedes dejen de saquear la sanidad pública, de mentir y de forrar a la privada".

Ha instado a la consejera de Salud a "por qué no va usted a los centros de salud y llévese al señor Moreno Bonilla, que creo que ha vuelto ya de sus vacaciones" para indicarle que "entonces se entera usted de que en esta tierra hay gente que espera 12, 15 días para ir a su médico".

"Sale usted de la sala VIP de Bonillalandia, en la que vive, y pisa usted a Andalucía", ha sostenido con sorna en este mismo sentido, antes de recriminarle "el cuajo de venir aquí a reconocer el trabajo de los profesionales" para asegurar que "harían falta 18.000 médicos, enfermeras y técnicos más ara alcanzar la media nacional".

Ha afeado al Gobierno andaluz de presumir de transparencia con "tres gerentes del SAS imputados y llamados a declarar" para explicar en un juzgado de Sevilla la contratación sanitaria de emergencia y los contratos fraccionados.

"Moreno Bonilla lo que ha hecho es enterrar viva la sanidad pública como parte de un gran plan diseñado de forma premeditada", ha apostillado Férriz.