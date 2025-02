La Junta defiende el proyecto 'Senderos del Rocío' y cree que Por Andalucía "pincha en hueso" queriendo "judicializarlo"

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha defendido este jueves el proyecto de 'Senderos del Rocío' impulsado por la fundación presidida por el cantante José Manuel Soto y que el Gobierno andaluz ha asumido como propio creando un comisionado para su desarrollo, y ha sostenido que el grupo parlamentario Por Andalucía "ha pinchado en hueso" con su intención de "judicializar" el proyecto.

Arturo Bernal se ha pronunciado sobre este proyecto en una comparecencia en comisión parlamentaria a solicitud de los grupos del PP-A y de Por Andalucía, coalición esta última que recientemente se personó ante los juzgados de instrucción de Sevilla solicitando la "apertura de diligencias a fin de determinar" posibles "conductas tipificadas como delitos, así como sus autores y grado de participación en los mismos", en relación a un contrato y subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía al referido proyecto de 'Senderos del Rocío'.

Así, en esta comparecencia, el diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez se ha dedicado a trasladar al consejero una serie de preguntas sobre el procedimiento seguido por la Junta en relación a esta iniciativa, como si podía mostrar "el documento, la maqueta sobre la que se sustentó o se justificó el primer contrato que da origen" a dicho proyecto, o si entiende "que una empresa llamada José Manuel Soto S.L., que se basa en facturar conciertos" de dicho cantante, "era la más apropiada para realizar este proyecto".

Además, el parlamentario ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, afirmase "en la presentación del proyecto 'Senderos del Rocío'" que "le dieron el contrato" para impulsar esta iniciativa "simplemente porque había tenido una buena idea", y pese a acudir "sin proyecto".

José Manuel Gómez ha remarcado que Por Andalucía ha llevado este asunto "al juzgado", y "la jueza ha solicitado ver la partida presupuestaria de la que salía ese dinero" destinado a la iniciativa, y ha apostillado que esto "recuerda" al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

El consejero ha replicado al diputado de Por Andalucía que "todas" las cuestiones que le ha trasladado "fueron valoradas por la Oficina Andaluza Antifraude", que, de estimar que existe "algún tipo de elemento delictivo o ilícito", o entiende "que el procedimiento hay que anularlo, lo debe comunicar al juzgado y a la Fiscalía", algo que hasta ahora no ha hecho, según ha subrayado.

Arturo Bernal ha acusado a los representantes de Por Andalucía de pretender "judicializar todo este procedimiento", y ha advertido de que "hasta ahora han pinchado en hueso", porque por parte de la Oficina Antifraude no ha habido, al hilo de las cuestiones planteadas por dicho grupo parlamentario, "ningún tipo de remisión de los expedientes ni a la Fiscalía ni al juzgado", y "si no lo ha hecho, es porque han estimado que no había ningún ilícito penal".

DEFENSA DE UN "GRANDÍSIMO PROYECTO"

Dicho esto, el consejero ha defendido que 'Senderos del Rocío' es "un grandísimo proyecto", y ha remarcado que la fundación que lo impulsó no es simplemente "la de José Manuel Soto", sino una "en la que está" dicho cantante, pero también otros nombres que "han pedido" ser difundidos porque se sienten "orgullosos patronos y cargos" de dicha fundación, según ha abundado.

El consejero también ha apuntado que en la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior tiene entre sus competencias la de la 'marca Andalucía', y en uso de la misma desarrolla "este y otros proyectos que entendemos que son beneficiosos para Andalucía".

En ese punto, ha subrayado que, "mucho tiempo antes" de que desde Por Andalucía "empezaran a judicializar este procedimiento con interés de sacar algún tipo de rédito político", por parte de la Junta "ya se había decidido poner en marcha el comisionado" para este proyecto de 'Caminos del Rocío', que "es como le llamamos nosotros desde que es titularidad pública", según ha aclarado el consejero.

Bernal ha puntualizado que, "a partir de ahí", de esa iniciativa, desde la Junta se da dotación presupuestaria para "desarrollar todo el procedimiento y todo el proyecto conforme a lo que entendemos debe ser" el mismo desde una "visión pública", y ha lamentado que, "creyendo que atacan" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, desde Por Andalucía "están dinamitando uno de los proyectos que, quieran o no, se va a convertir en un proyecto vertebrador y dinamizador de Andalucía".

En esa línea, el consejero ha dedicado su primera intervención a defender las cualidades que, a su juicio, reúne este proyecto, del que ha dicho que "no se trata sólo de una vía de peregrinación" a la aldea almonteña de El Rocío, en la provincia de Huelva, sino de "una iniciativa que busca recuperar caminos históricos e impulsar el desarrollo rural, la economía y la innovación de nuestra comunidad".

"Un camino que nos conecta con nuestra historia y nos proyecta hacia el futuro", ha defendido el consejero, que ha explicado que esta propuesta tiene como referente el Camino de Santiago, pero "con una identidad propia, aprovechando la riqueza paisajística, cultural y climática de Andalucía, a través de uno de los eventos más importantes de la espiritualidad popular en España", en alusión a la romería de El Rocío, "protegida y reconocida como Bien de Interés Cultural desde hace dos años", según ha recordado.

El consejero ha detallado que este proyecto se irá implementando en los próximos años, comenzando ya con las actuaciones encaminadas a la adecuación de infraestructuras, señalización, publicidad y divulgación de las zonas más próximas a la aldea del Rocío.

Con esta iniciativa, según ha continuado el consejero, se aprovecharán caminos rurales, vías pecuarias y senderos naturales, se instalarán descansaderos ecológicos con energías renovables, los senderistas podrán acceder a la señalización digital y herramientas interactivas donde se utilizarán sistemas de geolocalización para garantizar la seguridad en el recorrido.

Ha destacado que los visitantes tendrán la oportunidad de comprar productos en los comercios locales, y el aumento de la demanda de servicios de hostelería y alojamiento generará "empleo en los restaurantes, bares y hospedajes cercanos".

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS

Al margen del consejero y del citado diputado de Por Andalucía, han intervenido en este debate representantes del PP-A, PSOE-A y Vox en la citada comisión.

Así, la parlamentaria del PSOE-A Isabel Aguilera ha sostenido que este asunto "sería para tomárselo a broma si no fuera por el contexto de escándalo judicial en el que se está produciendo", y ha preguntado al consejero si ha iniciado "expediente de reintegro" de las cantidades vinculadas al primer contrato que la Junta suscribió con la fundación de José Manuel Soto si la Oficina Andaluza Antifraude "ha dictaminado que fue nulo".

Por su parte, la diputada de Vox Cristina Jiménez ha comentado que el proyecto de 'Senderos del Rocío' puede ser "una iniciativa a valorar", pero ha pedido al consejero una "aclaración sobre las resoluciones que se hayan podido adoptar" por parte de la Oficina Antifraude, o "sobre cualquier diligencia proveniente de los juzgados, si la hubiese", en relación a esta iniciativa.

Por último, el diputado del PP-A Juan Antonio Márquez ha acusado a los grupos de la oposición de "hacer daño a Andalucía" con su actitud, y de utilizar la provincia de Huelva "para intentar desgastar" al Gobierno de Juanma Moreno, cuando "lo único que consiguen es perjudicar a los onubenses", según ha advertido.