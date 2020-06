Junta defiende "transparencia" en el nombramiento del Comisionado para la Concordia y Adelante afea "falta de consenso"

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha defendido la "transparencia" en el proceso para el nombramiento el pasado 23 de abril del Comisionado para la Concordia, Francisco Javier Arroyo, y Adelante Andalucía ha criticado "que tenga tanta prisa para este nombramiento y no tenga ninguna para las exhumaciones" y que se haya hecho "sin ningún tipo de consenso".

Así, ha indicado que "no entiende la sorpresa" que haya podido causar el nombramiento de este comisionado, porque "simplemente se ha resuelto una convocatoria que estaba en marcha y se ha cumplido con un procedimiento", para añadir que el Comisionado para la Concordia "es un funcionario de nivel 30, cuya convocatoria salió en su momento y se ha resuelto cuando se tenía que resolver".

Naranjo, por su parte, ha indicado que preguntan tanto por este asunto porque "estamos extrañados no solo nosotros sino todo el movimiento memorialista, con el que no se ha contado para nada". "Me sorprende que en materia de memoria democrática haya una dejadez desde que llego a la Consejería y venga ahora con tanta prisa para hacer este tipo de nombramiento, sin contar con la oposición, el Consejo de Memoria Histórica ni las asociaciones memorialistas".

"Le preguntamos tanto a ver si conseguimos entender cuál es la urgencia de este nombramiento", porque "había 15 personas más y no se han podido conocer el resto de candidatos". Además, ha afirmado que "no pone en duda su capacidad, pero es una persona absolutamente desconocida en el campo de la memoria democrática" y ha reiterado que se hizo "si ningún tipo de consenso".

"Que tenga tanta prisa para esto nombramiento y no tenga ninguna para las exhumaciones", ha lamentado Naranjo, que ha reprochado a Del Pozo que "ha cortado las subvenciones en investigación histórica a las asociaciones y también a las universidades" o que se vaya a celebrar el Día de la Memoria en Andalucía y su Consejería "no ha puesto" ningún tipo de material para los centros educativos.

"Está desactivada la memoria democrática por su pacto con la extrema derecha, por eso nos sorprende que cuando está todo desactivado tenga tanta prisa y tanta nocturnidad para hacer este tipo de nombramientos que ni por currículum se justifica", ha manifestado la diputada de Adelante.

Del Pozo, por su parte, ha afeado a Naranjo que "antes de hacer esta intervención no se haya leído la memoria y haya visto que se han triplicado las exhumaciones desde que está la Consejería, así como las identificaciones genéticas". "Eso es la concordia", ha remarcado, para agregar que "no ha puesto a ningún político al frente de la memoria histórica porque no hay que politizarla sino tratarla con humanidad".

"Es un procedimiento que se ha hecho con total transparencia", ha manifestado Del Pozo, quien ha espetado a la diputada de Adelante que "lo que no es normal es que durante el confinamiento el Gobierno central haya nombrado a 96 personas a dedo" y "no pregunte por ello". "Por cierto, ocho de ellos vinculados a Podemos", concluye.