La Junta describe a los establecimientos de juego en "franca retracción" y sitúa en 3,14 euros la ratio por andaluz

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha señalado este martes, en una comparecencia en comisión sobre actuaciones de la Junta de Andalucía en apuestas online y casas de juego, que las cifras de establecimientos del sector en Andalucía permiten hablar de "franca retracción", con ejemplos como el retroceso experimentado durante la crisis en las salas de bingo, que han pasado de 62 salas a 35, y ha asegurado que la ratio de juego por andaluz es de 3,14 euros/año, mientras que en Cataluña es de 4,3 euros y en la Comunidad Valenciana es de 16,64 euros.

El volumen de juego de Andalucía en 2018 fue de 107 millones, ha asegurado el consejero de Hacienda, cifra que ha rebajado en términos netos al retornar a la sociedad 86 millones en premios, mientras que ha

situado la contribución en impuestos y tasas especiales en Andalucía en 163 millones.

El consejero de Hacienda ha señalado que en Andalucía existen 849 establecimientos de juego y ha descrito que es un sector sujeto al reparto de competencias entre Administraciones, de las cuales el Estado ostenta la regulación del juego online así como sobre su publicidad, mientras que a las comunidades son competentes para las autorizaciones de las apuestas en establecimientos físicos.

Bravo, que ha elogiado "el buen desarrollo reglamentario que hizo el Gobierno anterior", ha descrito que el 1 de enero de 2018 hizo su entrada en vigor el decreto 144/2017 sobre apuestas deportivas 144/2017, mientras que el anterior Ejecutivo autonómico circunscribió la explotación presencial a determinados establecimientos públicos y prohibió la explotación en establecimientos de hostelería.

El diputado de Adelante Andalucía José Luis Cano ha apelado a evaluar "el cambio que está operando en el comportamiento de la población joven" y ha descrito que el juego online "ha aparecido con mucha fuerza". Cano ha añadido el agravante de que el juego online "no tributa aquí a diferencia de las casas de juego", circunstancia en la que ha incluido a la propia ONCE, que "no tributaría en Andalucía, sino a nivel estatal". El parlamentario de Adelante ha advertido sobre "la ausencia de un perfil psicológico" como una circunstancia añadida para reforzar la vigilancia.

El parlamentario popular Pablo Venzal ha puesto el acento en el retroceso del juego privado frente al juego público y ha asegurado que mientras el pirmero ha caído un 22% el segundo crece un 11%. Venzal ha descrito que la estructura del juego en Andalucía descansa en un 55% sobre máquinas recreativas y ha considerado que se mueve en "márgenes razonables" las cifras de "juego patológico, aun cuando debe ser objeto de tratamiento y apoyo", que ha asegurado afecta a un 0,4% del censo de población.

La socialista Noelia Ruiz ha apostado por "vigilar el cumplimiento de la publicidad", sobre todo, por las cadenas privadas en horarios infantiles y ha reflexionado sobre la influencia que ejercen en los menores los equipos de fútbol que lucen en sus camisetas casas de juego online. Ruiz ha considerado que la ubicación de los establecimientos de juego debe formar parte del planeamiento urbanístico de los municipios, pero ha instado a que sea la Junta de Andalucía la administración que "regule la implantación de salas de juego con la delimitación de zonas de exclusión".

La diputada de Vox Ángela Mulas ha trazado un perfil proclive al juego que ha ubicado en los jóvenes de 20 a 25 años, se ha lamentado de la cercanía de las casas de apuestas a colegios e institutos y de su proliferación en los barrios más populares y se ha declarado partidaria de prohibir la inserción publicitaria.

El parlamentario de Ciudadanos Carlos Hernández White ha instado a "una homogeneización legislativa", que ha situado en el ámbito de competencias del Estado, y ha redundado sobre los "indicios del inicio de los jóvenes a edades cada vez más tempranas" en el juego, hecho agravado por "una publicidad cada vez más agresiva" y ha recordado que el Consejo Audiovisual recomendó en 2017 prohibir la emisión de publicidad en la franja de 06:00 a 22:00.

En la réplica del consejero, ha reconocido que las empresas del juego online residen básicamente en Gibraltar y Malta, ha indicado que de una recaudación de 4.500 millones en juego, 580 corresponden a empresas online, ha reivindicado los 700 millones que aporta el sector en cotizaciones sociales, así como los 46.000 empleos que generan las apuestas online y los otros 40.000 empleos del juego del Estado.

El consejero ha rechazado las medidas prohibicionistas porque, ha asegurado, "iríamos contra Ley Mercado Único" y en su intervención de cierre se ha comprometido en "un plazo de 5 o 6 meses" a elaborar un análisis sobre aspectos como la colaboración del Estado y una comparativa legislativa con el resto de comunidades y ha planteado abordar con el Estado el porcentaje de recaudación del impuesto que se puede destinar a lucha contra adicciones.