La Junta destaca la modernización de regadíos como el "gran revulsivo" del campo andaluz

Secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez, en el marco de Fruit Logística en Berlín. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Manuel Gómez, ha destacado este jueves en el marco de Fruit Logística en Berlín la apuesta "sin precedentes" de la Junta de Andalucía por la modernización de regadíos como "el gran revulsivo" de esta legislatura para el campo andaluz.

Según ha informado la Junta en una nota, durante la segunda jornada en el pabellón 18 de la feria berlinesa, el secretario general ha señalado que "la producción andaluza es cada vez mayor y, por tanto, requiere de más agua, más recursos hídricos a disposición del campo".

Por ello y, conscientes de que Andalucía es "una de las regiones más afectadas por el cambio climático y la sequía", desde la administración regional se ha puesto en marcha una serie de actuaciones para llevar más agua a los agricultores.

En este sentido, Gómez ha detallado que "desde el Gobierno andaluz se van a poner hasta 317 millones de euros a disposición de los regantes para construir terciarios y conducciones hasta las comunidades de riego a través del Plan Parra, para modernizar las instalaciones a través del Plan Regadía y para construir balsas de riego".

Además, "unas balsas que se podrán ejecutar gracias a la convocatoria de ayudas que tenemos abierta en estos momentos por 12 millones de euros en la que se ha primado la simplificación administrativa", ha mencionado.

Por tanto, ha explicado que son "unas ayudas esenciales con las que los regantes tendrán más capacidad de almacenamiento de agua y mayor capacidad de auto gestionar sus recursos, especialmente en periodos de sequía, pero también podrán ser más eficientes y sostenibles con el entorno".

Al respecto, el secretario general de Agricultura ha dicho que "es un gran incentivo para muchas de las empresas presentes en Fruit Logística, ya que se subvenciona el 100 del coste simplificado que puede suponer el 60% del total de la obra"; si bien no será lo único en materia de agua y regadíos.

Así, Gómez ha indicado que con el presupuesto 2026 de la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura tiene previstos más de 800 millones de euros para infraestructuras hidráulicas y modernización de regadíos; de los cuales 665,9 millones de euros van destinados a obras hidráulicas propiamente dichas y 136 millones de euros para regadíos. En definitiva, el objetivo principal es "contar con más recursos hídricos para el campo y, por ende, poder producir más alimentos de calidad y seguros", ha apuntado.

Por último, a nivel de exportación, "Europa es el principal mercado de las frutas y verduras andaluzas y, Alemania, es el país europeo al que se vende una tercera parte de los productos hortofrutícolas andaluces", ha concluido.