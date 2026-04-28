La Junta destaca la "solidez" del tejido productivo andaluz y subraya un mejor comportamiento frente a España

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha destacado este martes la "solidez" del tejido productivo andaluz tras conocerse los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), subrayando el mejor comportamiento relativo de la comunidad frente al conjunto de España.

En declaraciones a los medios, Blanco ha puesto en valor que, mientras a nivel nacional se registra destrucción de empleo, en Andalucía la evolución es "en mucha menor proporción", lo que a su juicio refleja la fortaleza del mercado laboral andaluz.

Así, ha incidido en que la comunidad presenta uno de sus mejores registros históricos y, especialmente, una reducción de la brecha con la tasa de desempleo nacional hasta niveles "nunca vistos", situándose en 3,83 puntos.

En este contexto, la consejera ha señalado que Andalucía mantiene una tasa de paro del 14,6%, aunque ha insistido en que la evolución debe analizarse en términos comparativos con el conjunto del país.

Blanco ha defendido que los datos conocidos este miércoles evidencian una tendencia de fondo positiva en el mercado laboral andaluz.

En este sentido, ha destacado que Andalucía es la comunidad autónoma que más empleo crea y más paro reduce en términos interanuales. A u juicio, esta evolución responde al comportamiento del tejido productivo, que "demuestra su solidez" en un contexto económico complejo.

Asimismo, ha subrayado que la bajada del desempleo se concentra en sectores clave como la agricultura, la industria y la construcción. Todo ello, según ha indicado, apunta a una mejora estructural del empleo en la comunidad.

De este modo, Blanco ha vinculado estos resultados con el papel de la economía social en Andalucía, que ha definido como un elemento "central" del modelo productivo.

Ha señalado que este tipo de empresas cuenta con características diferenciales como la democratización en la gestión, el arraigo territorial y la prioridad de las personas sobre el beneficio.

En este sentido, ha defendido que la economía social "no entiende el beneficio económico sin el beneficio social", aunque sin perder de vista la competitividad y la productividad.

Blanco ha subrayado que Andalucía es "uno de los grandes motores" de la economía social en España, con más de 200.000 empleos, más de 11.300 entidades y una facturación superior a los 23.000 millones de euros.

La consejera ha destacado además la capacidad de resistencia de la economía social ante situaciones adversas, señalando que este tipo de empresas han soportado mejor crisis como la de 2008 o la derivada de la pandemia.

Según ha explicado, esta fortaleza permite mantener el empleo y la actividad en el territorio en momentos de dificultad.

En este contexto, ha defendido la necesidad de "reivindicar la posición" de la economía social dentro del conjunto de la economía. Asimismo, ha señalado que este modelo debe "operar en la primera liga" junto al resto de operadores económicos.