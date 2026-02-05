La Junta envía un mensaje Es-Alert a la población de Córdoba por la subida del Guadalquivir

El Es Alert recibido por los cordobeses este jueves 5 de febrero.
El Es Alert recibido por los cordobeses este jueves 5 de febrero. - EUROPA PRESS
Europa Press Andalucía
Actualizado: jueves, 5 febrero 2026 19:20
CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha enviado un mensaje Es-Alert a la población de Córdoba pidiendo el desalojo de las viviendas con riesgo de sufrir inundaciones por la crecida del río Guadalquivir tras las lluvias de los últimos días que han provocado indicendias en todo el territorio andaluz.

En concreto, el mensaje pide que, "ante la gran crecida del río Guadalquivir a su paso por Córdoba", los ciudadanos se alejen de "las zonas inundables" y "siga las instrucciones de las autoridades de Protección Civil".

De igual modo, el SMS recibido por los cordobeses informa de que "se procede al desalojo de las viviendas de las urbanizaciones Guadalvalle, la Altea, Ribera Baja, San Isidro, Majaneque, Fontanar de quintos, la Forja 1, la Forja 2, las Cigüeñas y calle de la barca en Alcolea".

