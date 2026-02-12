La Junta envía mensajes Es-Alert a 22 municipios de Cádiz, Málaga y Sevilla ante los avisos por lluvias intensas

Desbordamiento del río y movimientos de tierra en Ubrique. - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía y dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, ha enviado mensajes Es-Alert a 22 municipios de Cádiz, Málaga y Sevilla ante el aviso meteorológico por lluvias intensas y persistentes previstas para este viernes, 13 de febrero, por la borrasca 'Oriana'.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, consultado por Europa Press, la sala coordinadora ha pedido a la ciudadanía extremar la prudencia y no bajar la guardia. Así, ha recomendado evitar desplazamientos por carretera y no cruzar nunca zonas anegadas. Asimismo, ha instado a no acercarse a cauces ni diques y, si sorprende una crecida, dirigirse a zonas elevadas.

Para la jornada de este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso naranja por lluvias en Grazalema (Cádiz), donde se prevén acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado en el conjunto del día, mientras que en Granada, Jaén y Málaga estará vigente el aviso amarillo por precipitaciones.

Además, se activará el aviso naranja por viento en Almería y por oleaje en Cádiz y Granada, mientras que en el resto de la comunidad estos fenómenos mantendrán el nivel amarillo en distintos puntos de todas las provincias.