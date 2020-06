Junta esgrime que ha destinado 84 millones de euros a planes de empleo de las 10 ciudadades andaluzas con más paro

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha señalado este jueves que el Gobierno andaluz ha destinado 84 millones dentro de las Iniciativas de Cooperación (ICL), conocidas coloquialmente como Planes de Empleo, para mejorar la empleabilidad de las 10 poblaciones andaluzas que figuran entre las 15 de España con mayor tasa de paro, según ha puesto de manifiesto una publicación del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Blanco ha respondido una pregunta en el Pleno del Parlamento de Andalucía de la diputada de Vox, Ángela Mulas, quien cuestionaba a la consejera por las ciudades andaluzas con más paro.

En la lista de municipios identificados por el INE como los de mayor tasa de paro la encabeza Linares (Jaén) con una tasa de paro del 30,9%, seguido de Línea de la Concepción (Cádiz), Córdoba, Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Huelva (26,4%), Jerez de la Frontera (Cádiz), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Granada, Dos Hermanas (Sevilla) y Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Blanco, que ha trasladado a Mulas que "coincido en todos sus pronunciamientos", ha reivindicado diversas actuaciones del Gobierno andaluz para mostrar su iniciativa ante este indicador. Además de los 84 millones de euros para las Iniciativas de Cooperación Local que han repercutido en 7.376 desempleados de esos municipios para mejorar su empleabilidad, la consejera de Empleo ha esgrimido que a esas 10 poblaciones andaluzas se han destinado 13 millones de euros para la ejecución de 54 proyectos de orientación, 10 millones para 16 proyectos de experiencias profesionales y 3,2 millones para acciones experimentales.

La consejera de Empleo ha escuchado de Ángelas Mulas la reclamación de iniciativas como "fondos no reembolsables" al entender que propiciarían que "las empresas con falta de ingresos no tendrían que despedir a trabajadores", así como un "marco de certidumbre que atraiga la inversión nacional y extranjera", después de considerar que "los avales sólo son deudas a medio plazo, que no solucionan los problemas de empleo".

Mulas ha abogado igualmente por "la desregulación" al argumentar que las empresas necesitan "soluciones ágiles, no coste añadido" y ha sostenido que "la Administración no crea empleo", una iniciativa que ha dejado en mano de "pymes y autónomos", por lo que ha recordado que "en Andalucía el 98% de las empresas tiene menos de 20 trabajadores, es decir, son pymes".

NUEVA CONVOCATORIA DE INICIATIVA DE COOPERACIÓN LOCAL

Rocío Blanco ha anunciado en el Pleno, ante una pregunta del PSOE, que "está ultimando una Iniciativa de Cooperación Local", instrumento conocido como Planes de Empleo, que gestionarán los municipios.

La consejera de Empleo ha sostenido que "la pandemia lo ha trastocado todo" después de trasladar que su departamento trabaja en el desarollo de la orden de regulación del nuevo programa, que tenía previsto haber lanzado en el segundo trimestre de este ejercicio, y respecto al cual ha trasladado que pretende "su reformulación antes de final de junio", así como que tendrá "una cuantía económica adecuada".

Blanco ha trasladado que en estos momentos el Gobierno andaluz se encuentra en "la fase de intercambio de ideas" con los agentes sociales, por lo que ha esgrimido "no adelantar más aspectos por respeto al diálogo social". Uno de los aspectos que ha introducido la consejera de Empleo sobre cambios en la Iniciativa de Cooperación Local es "la lucha contra la despoblación", una petición dimanante de los grupos parlamentarios.

La diputada del PSOE, Noelia Ruiz, quien ha espetado a la consejera de Empleo que "no es nueva en política", ha invitado a Blanco a que "se ponga en la piel de los 970.000 parados". "Esos son suyos", ha apostillado Ruiz, quien ha exigido seguidamente a la consejera de Empleo a que "convoque la Iniciativa de Cooperación Local y un Plan de Empleo extraordinario".

La parlamentaria socialista ha sostenido que son "las diputaciones las que socorren a los municipios" y se ha cuestionado si los 23 millones de euros destinados a la contratación de 3.000 personas para desarrollar tareas de vigilancia en la reapertura de las playas "cubren las necesidades de todos los andaluces".