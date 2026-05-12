La Junta estudiará con las universidades andaluzas cómo evitar el uso de la IA para copiar en los exámenes de la PAU

Archivo - Varios alumnos antes de comenzar uno de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad 2023, en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en la primera jornada de la PEvAU, a 13 de junio del 2023 en Sevilla, (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía estudiará con las universidades cómo evitar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para copiar en los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), antigua Selectividad. Actualmente, no están articuladas medidas ni normativas sobre el uso de sistemas como detectores de frecuencia con los que evitar el uso de IA en exámenes.

La intención de la Junta, junto con las universidades, es abrir el debate sobre el uso y normativa necesaria que "lo avale y sustente". La Junta recuerda a Europa Press que existe una experiencia previa en Andalucía, concretamente en la Universidad de Almería (UAL), donde se han usado estos detectores en las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 'El País' avanzaba en su edición del pasado lunes que hay cuatro comunidades autónomas que han blindado ya para este curso el uso de detectores para evitar que la IA se 'cuele' en los exámenes de la PAU.

Actualmente, en Andalucía, las consecuencias por ser 'pillado' copiando son, en primer lugar, el abandono "inmediato del examen". "El alumno no podrá presentarse a ningún otro examen de la misma convocatoria y los exámenes ya realizados serán calificados con cero puntos" y sin devolución de las tasas de matrícula.

Se considera que se está copiando "si se detecta la tenencia de calculadoras, audífonos, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el almacenamiento de voz y de datos o transmisión de estos". Tampoco se permite el uso de relojos que "aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores".