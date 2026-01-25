La Junta pide al Gobierno una actuación "clara e inmediata" para conocer las causas del accidente de Adamuz (Córdoba)

1045533.1.260.149.20260125140713 La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz (4d), atiende a los medios en Mairena del Aljarafe en Sevilla. A 14 de enero de 2026, en Mairena del Aljarafe, Sevilla (Andalucía, España). - Gogo Lobato - Europa Press

GRANADA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha solicitado este domingo al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una actuación "clara, inmediata y responsable" en cuanto a las investigaciones llevadas a cabo para esclarecer las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

En declaraciones a los medios, Díaz ha exigido al Gobierno que se revise la totalidad de la línea ferroviaria, así como los raíles y las soldaduras de la renovación que se hizo el año anterior. "Principalmente, cuando Adif ha apuntado como posible la rotura de la vía entre lo antiguo y lo nuevo".

Asimismo, la titular de Fomento ha afeado al Gobierno que se necesitan "certezas y no más incertidumbre": "No podemos permitir que vuelva a suceder una tragedia como la de Adamuz", ha declarado Díaz, añadiendo que la seguridad ferroviaria es "esencial" y por eso pedimos una actuación "clara e inmediata".