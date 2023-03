La Junta exige al Gobierno que el BOE recoja Perte para Andalucía "al igual que hay para Valencia y Cataluña"

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España (PP-A), ha exigido este jueves que el Gobierno publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte) "para Andalucía, para las empresas andaluzas, al igual que hay para la Comunidad Valenciana y Cataluña".

Así lo ha aseverado la consejera en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y en respuesta a una pregunta de la diputada del PP-A Ascensión Hita, que le ha pedido una valoración de la reunión que mantuvo el mes pasado con una delegación del Parlamento europeo para analizar la gestión de la ejecución de los fondos europeos.

La consejera de Economía ha comenzado indicando que la Junta acudió a dicha reunión "a iniciativa propia" y "con la mano tendida para colaborar y que no se cometan los mismos errores en el segundo paquete de fondos" europeos de los que, en su opinión, se produjeron en el primero, como que "no ha habido cogobernanza" con las comunidades autónomas, que no han participado en la definición del Plan de Recuperación del Gobierno central, según ha criticado Carolina España.

Además, la consejera ha lamentado "que no se puedan aplicar los fondos 'Next Generation' para infraestructuras hidráulicas en Andalucía", cuando se necesitan ante la situación de sequía, o que en la comunidad autónoma "estemos obligados a poner nuevas plazas de guardería de cero a tres años cuando no tenemos más niños y estas líneas se nos están quedando desiertas".

EJECUCIÓN DE FONDOS

Tras censurar además que "la Conferencia Sectorial para este tema no se reúne desde agosto de 2021", la consejera de Economía ha defendido que la Junta está "cumpliendo los hitos y objetivos" planteados en relación a la aplicación de los fondos europeos, de forma que "tenemos puestos en marcha más del 80% de los fondos presupuestados para los años 2021 y 2022, 1.000 millones de euros en líneas de ayudas y subvenciones y 350 millones en licitaciones públicas; es decir, el 40% del total de los fondos europeos 'Next Generation' que tenemos hasta diciembre de 2026", según ha detallado Carolina España.

La consejera ha aclarado que, de 70.000 millones de euros de dichos fondos europeos que recibe España, "20.000 van a ir a las comunidades autónomas", mientras que "el resto los tiene el Gobierno para los Perte", y al respecto ha preguntado "dónde están los Perte, cuántos han llegado a Andalucía".

En esa línea, ha pedido al Gobierno de España "que haya igualdad de trato y no haya discriminación, porque hemos conocido en el BOE que se están dando ayudas directas a comunidades autónomas como Valencia --90 millones--, y Cataluña --30 millones-- para el sector de automoción", y ha insistido en preguntar "dónde están los Perte en Andalucía, cuántos van a llegar" a esta comunidad.

La titular de Economía ha concluido aseverando que "desde la Junta vamos a seguir defendiendo a los andaluces", y "no vamos a permitir discriminaciones ni maltratos", porque "ya está bien de atacar a Andalucía", ha exclamado la consejera.