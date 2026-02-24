La Junta incide en la necesidad de "transparencia" en la investigación del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en una imagen reciente - María José López - Europa Press

GRANADA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha incidido en la solicitud del Gobierno andaluz de "transparencia" en la investigación para "conocer la verdad" sobre el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos, en tanto ese es el "derecho" de las víctimas y del conjunto de los andaluces.

Sobre este asunto, la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza número dos, ha requerido al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que "se asbtenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa" sobre el siniestro ferroviario.

Preguntada por los medios en un acto en Mercagranada, Rocío Díaz ha trasladado en primer lugar el "máximo respeto a los familiares de las víctimas" por parte de la Junta, que espera, en términos generales, que "se tomen las medidas necesarias" y "oportunas" para que "no suceda nunca más" un suceso de estas características.

Una vez se conozca qué ocurrió, Díaz ha incidido en que es necesario avanzar en la "planificación para ver cómo está la infraestructura ferroviaria" a fin en última instancia de una mejora de la red de cara al futuro.