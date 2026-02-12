La Junta incorpora a una matrona en el Área Nordeste de Granada, donde no existía este perfil profesional

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en el pleno del Parlamento del 12 de febrero de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que la atención sanitaria materno-infantil a las mujeres tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria en el Área Nordeste de Granada está garantizada. En respuesta a la pregunta parlamentaria formulada por el PSOE en la sesión de control del pleno del Parlamento andaluz, el titular de Sanidad ha negado que se haya producido "interrupción alguna en la asistencia a las mujeres durante el embarazo, el parto o el posparto".

De hecho, Antonio Sanz ha informado de la incorporación de la nueva matrona, la cual ya se ha producido, en una zona sanitaria en la que no se disponía de este perfil, y que dará cobertura a una población de 13.000 habitantes. En ese sentido, el consejero de Sanidad ha remarcado que "todas las medidas en relación con la dotación de personal", como en el caso de las matronas, se toman en base a "criterios de planificación basados en indicadores poblacionales, dispersión geográfica y carga asistencial" y "de acuerdo con las recomendaciones técnicas del Servicio Andaluz de Salud y las estrategias de atención a la mujer". "No hay provincias de primera ni provincias de segunda", le ha reprochado a la oposición.

Sanz ha dado estas explicaciones tras formular una pregunta el grupo parlamentario socialista sobre la falta de esta figura profesional así en la comarca de Huéscar. "¿Cree que con una matrona se soluciona todo? No ha entendido absolutamente nada", ha señalado el PSOE. "Debe sentarse con estas mujeres de Huéscar, no es un fallo aislado, es fruto de la gestión del Gobierno de Moreno", ha reprochado.