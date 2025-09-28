Junta informa esta semana en el Parlamento sobre las listas de espera en la sanidad y de la quita de deuda

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz informará esta semana en el Parlamento sobre la situación de las listas de espera en la sanidad pública y acerca de su posición ante la quita de deuda de la comunidad aprobada por el Ejecutivo nacional.

La agenda parlamentaria de esta semana comenzará con la comparecencia en comisión del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, para informar sobre la situación y medidas de la sanidad animal en Andalucía.

En la jornada del martes, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, comparecerá en la comisión sobre la infancia y la adolescencia para informar sobre las actuaciones desarrolladas en la materia.

Por su parte, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, informará sobre el inicio de curso universitario 2025/2026 y hará balance de actuaciones de su consejería en los tres primeros años de legislatura.

El miércoles, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, informará de actuaciones ante la siniestralidad laboral en Andalucía, y sobre medidas para fomentar el trabajo autónomo.

Por su parte, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, informará sobre el desarrollo y los datos provisionales del Plan Verano 2025 en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), y acerca de las listas de espera en 2025.

En la jornada del jueves, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, informará sobre las novedades del decreto de Autoprotección, y de los procesos de simplificación administrativa de la Junta.

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, dará cuenta en comisión de la posición de Andalucía ante la oferta de quita de deuda por parte del Gobierno de España.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, informará sobre transporte escolar en zonas rurales, y de los acuerdos firmados por la consejería con las organizaciones sindicales y patronales de la red pública y la red concertada para mejorar la calidad de la educación.